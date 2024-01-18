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Фото ⟩ Первый покупатель ждал с пяти утра: в Сигулде открылся магазин Lidl

rus.tvnet.lv
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В ожидании открытия Lidl в Сигулде
В ожидании открытия Lidl в Сигулде Фото: Publicitātes foto

Утром в четверг, 18 января, в Сигулде, латвийской столице зимних видов спорта, открылся новый магазин Lidl. Светлое, хорошо заметное здание расположено на Видземском шоссе, 2, и это уже 27-й магазин Lidl в Латвии. Благодаря проекту в Сигулде создано свыше 40 новых рабочих мест, сообщили RUS TVNET в компании.

Уже с 7:00 утра клиентов, стоящих в очереди, согревали музыкальные ритмы. А в 7:30 под аплодисменты покупателей новый магазин Lidl открыли председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня, региональный руководитель Lidl Latvija Эдийс Ванагс и руководитель сигулдского Lidl Лаура Юхневича.

Фото: Publicitātes foto

"Привлекательность Сигулды стремительно растет. И мы рады, что предприниматели и инвесторы выбрали Сигулду для развития своего бизнеса. Каждое новое рабочее место, созданное в Сигулдском крае - это наш актив. От открытия магазина Lidl в Сигулде выиграли не только жители края, но и гости, у которых теперь будет еще один повод остаться у нас подольше и познакомиться с Сигулдой", - говорит председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня.

Фото: Publicitātes foto

Традиционно первый покупатель Lidl, который ждал открытия нового магазина с 5:00 утра, в знак признательности получил подарочную карту Lidl на 30 евро.

Lidl в Сигулде
Lidl в Сигулде Фото: Publicitātes foto

Посетителей согревали теплые напитки и радовало колесо фортуны с небольшими призами.

В течение следующих четырех недель покупателей ждут специальные предложения, которые будут только в новом магазине в Сигулде.

Фото: Publicitātes foto

Интересные факты о новом Lidl в Сигулде

Время работы

  • 7:30 - 22:00 понедельник - суббота
  • 8:00 - 22:00 воскресенье

Для удобства клиентов

  • Два депозитных таромата внутри магазина, в которых можно пожертвовать на нужды одиноких сигулдских пенсионеров.
  • Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках, а также корзинки на колесиках.
  • Туалет и комната для пеленания младенцев.

Зеленые насаждения

  • Первый магазин Lidl в Латвии, где реализован метод озеленения "городской луг", подчеркивающий разнообразие природы.
  • Вокруг здания высажено более 100 саженцев кустов и деревьев на общую сумму 49 тыс. евро.

Для зеленой планеты

  • Повышенный уровень теплоэффективности здания.
  • Система централизованного контроля вентиляции.
  • Современное и экономичное LED-освещение внутренних и прилегающих территорий.
  • Для отопления, освещения и вентиляции здания используется 100% латвийское "зеленое электричество".

Для авто- и веловладельцев

  • 162 парковочных места. В том числе 9 мест для людей с особыми потребностями и 3 семейных парковочных места.
  • 12 стальных стоек для велосипедов.

Площадь здания магазина

  • ~ 2230 кв. м.

Площадь торгового зала

  • ~ 1420 кв. м.

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