Фото ⟩ Первый покупатель ждал с пяти утра: в Сигулде открылся магазин Lidl

"Привлекательность Сигулды стремительно растет. И мы рады, что предприниматели и инвесторы выбрали Сигулду для развития своего бизнеса. Каждое новое рабочее место, созданное в Сигулдском крае - это наш актив. От открытия магазина Lidl в Сигулде выиграли не только жители края, но и гости, у которых теперь будет еще один повод остаться у нас подольше и познакомиться с Сигулдой", - говорит председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня.