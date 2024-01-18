Фото ⟩ Первый покупатель ждал с пяти утра: в Сигулде открылся магазин Lidl

Утром в четверг, 18 января, в Сигулде, латвийской столице зимних видов спорта, открылся новый магазин Lidl. Светлое, хорошо заметное здание расположено на Видземском шоссе, 2, и это уже 27-й магазин Lidl в Латвии. Благодаря проекту в Сигулде создано свыше 40 новых рабочих мест, сообщили RUS TVNET в компании.
Уже с 7:00 утра клиентов, стоящих в очереди, согревали музыкальные ритмы. А в 7:30 под аплодисменты покупателей новый магазин Lidl открыли председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня, региональный руководитель Lidl Latvija Эдийс Ванагс и руководитель сигулдского Lidl Лаура Юхневича.
"Привлекательность Сигулды стремительно растет. И мы рады, что предприниматели и инвесторы выбрали Сигулду для развития своего бизнеса. Каждое новое рабочее место, созданное в Сигулдском крае - это наш актив. От открытия магазина Lidl в Сигулде выиграли не только жители края, но и гости, у которых теперь будет еще один повод остаться у нас подольше и познакомиться с Сигулдой", - говорит председатель Сигулдской краевой думы Лига Саусиня.
Традиционно первый покупатель Lidl, который ждал открытия нового магазина с 5:00 утра, в знак признательности получил подарочную карту Lidl на 30 евро.
Посетителей согревали теплые напитки и радовало колесо фортуны с небольшими призами.
В течение следующих четырех недель покупателей ждут специальные предложения, которые будут только в новом магазине в Сигулде.
Интересные факты о новом Lidl в Сигулде
Время работы
- 7:30 - 22:00 понедельник - суббота
- 8:00 - 22:00 воскресенье
Для удобства клиентов
- Два депозитных таромата внутри магазина, в которых можно пожертвовать на нужды одиноких сигулдских пенсионеров.
- Закупочные тележки разных размеров, в т. ч. для детей, посетителей с младенцами и людей в инвалидных колясках, а также корзинки на колесиках.
- Туалет и комната для пеленания младенцев.
Зеленые насаждения
- Первый магазин Lidl в Латвии, где реализован метод озеленения "городской луг", подчеркивающий разнообразие природы.
- Вокруг здания высажено более 100 саженцев кустов и деревьев на общую сумму 49 тыс. евро.
Для зеленой планеты
- Повышенный уровень теплоэффективности здания.
- Система централизованного контроля вентиляции.
- Современное и экономичное LED-освещение внутренних и прилегающих территорий.
- Для отопления, освещения и вентиляции здания используется 100% латвийское "зеленое электричество".
Для авто- и веловладельцев
- 162 парковочных места. В том числе 9 мест для людей с особыми потребностями и 3 семейных парковочных места.
- 12 стальных стоек для велосипедов.
Площадь здания магазина
- ~ 2230 кв. м.
Площадь торгового зала
- ~ 1420 кв. м.
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