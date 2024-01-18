Чт, 18.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ Россия ночью атаковала Украину дронами. ВСУ в долгу не остались

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

Минобороны РФ заявило, что дроны ВСУ атаковали Московскую, Ленинградскую и Белгородскую области, сообщает издание The New Voice of Ukraine.

По информации министерства, системы ПВО сбили над Московской областью один дрон, а в Ленинградской области перехватили еще один. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом перехвачено по меньшей мере 10 ракет.

В Белгородской области пострадала одна женщина. В селе Мясоедово выявлены повреждения в двух частных домовладениях - в одном доме выбиты окна, в другом разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин утром 18 января сообщил, что дрон, направлявшийся в направлении города, был сбит в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших нет.

Россия нанесла удар дронами по Украине

Российские войска в ночь на четверг, 18 января, вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины были выпущены 33 дрона Shahed, при этом 22 беспилотника были сбиты, а еще несколько дронов "не достигли своих целей".

Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области. Удары наносились по целям в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

DW также отмечает, что российские войска выпустили две управляемые ракеты С-300 по Харьковской области.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх