Видео ⟩ Россия ночью атаковала Украину дронами. ВСУ в долгу не остались

По информации министерства, системы ПВО сбили над Московской областью один дрон, а в Ленинградской области перехватили еще один. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом перехвачено по меньшей мере 10 ракет.

В Белгородской области пострадала одна женщина. В селе Мясоедово выявлены повреждения в двух частных домовладениях - в одном доме выбиты окна, в другом разрушен гараж. Повреждены линии электро- и газоснабжения.

💥 Residents of #Podolsk, #Moscow region, report the sounds of explosions.



The local authorities reported on a "repelled attack by a drone" that was flying in the direction of the #Russian capitalhttps://t.co/thWdQqnjNE pic.twitter.com/Nw0hcv2img — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 18, 2024

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин утром 18 января сообщил, что дрон, направлявшийся в направлении города, был сбит в городском округе Подольск. Разрушений и пострадавших нет.

The mayor of Moscow reported that the air defense forces in the Russian city Podolsk allegedly shot down a drone flying in the direction of the Russian capital. pic.twitter.com/37Tvrmkmfm — NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2024

Россия нанесла удар дронами по Украине

Российские войска в ночь на четверг, 18 января, вновь атаковали территорию Украины беспилотниками. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины были выпущены 33 дрона Shahed, при этом 22 беспилотника были сбиты, а еще несколько дронов "не достигли своих целей".

Беспилотники, сообщили украинские военные, были запущены с территории Краснодарского края и Курской области. Удары наносились по целям в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

DW также отмечает, что российские войска выпустили две управляемые ракеты С-300 по Харьковской области.

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