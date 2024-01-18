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Компании, продолжающие сотрудничать с РФ или Беларусью, могут остаться без участия в госзакупках (1)

rus.tvnet.lv/LETA
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: godongphoto/Shutterstock

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссий подготовленные Национальным объединением поправки к закону о публичных закупках, предусматривающие запретить предприятиям, продолжающим сотрудничество с Россией или Беларусью, участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Для этого предлагается использовать обобщенную Службой государственных доходов (VID) базу данных экспортных/импортных сделок с упомянутыми странами.

В аннотации к законопроекту Нацобъединение указывает, что несмотря на жестокое вторжение России и войну в Украине, в Латвии по-прежнему остаются предприятия, сотрудничающие со страной-агрессором, и такие действия следует считать поддержкой военных действий.

Общие объемы импорта и экспорта компаний, сотрудничающих с Россией или Беларусью, в 2023 году составили более 1,8 млрд евро. По словам оппозиционных политиков, с одной стороны, Латвия оказывает поддержку Украине, но в то же время косвенно финансирует Россию для осуществления военных действий в Украине.

По мнению Нацобъединения, было бы правильно, если бы государственные и муниципальные учреждения подали пример и не сотрудничали с предприятиями, продолжающими импорт и экспорт товаров с Россией или Беларусью.

Нацобъединение планирует, что упомянутые поправки вступят в силу 15 февраля этого года.

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