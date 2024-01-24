Что нужно знать о господдержке ипотечных заемщиков? Вся информация в одном месте

Поддержка заемщиков жилья ожидается в размере от 200 до 1200 евро, а сумма поддержки будет рассчитана и выплачена автоматически. Об этом сообщает Лаума Брувере, специалист по коммуникации Ассоциации финансовой отрасли.
Заемщики жилья получат государственную поддержку в этом году, чтобы смягчить потенциально негативное влияние резкого роста ставок Euribor на доходы домохозяйств и способность покрывать кредитные обязательства. Расчеты показывают, что сумма выплачиваемой поддержки может варьироваться примерно от 200 до 270 евро для кредитов на сумму 50 тысяч евро, для кредитов на сумму 150 тысяч евро поддержка ожидается от 630 до 740 евро, а для кредитов в размере 250 тысяч евро сумма выплат за первый квартал составит от 1000 до 1240 евро.
Важно, что заемщикам для получения поддержки не придется ничего делать самим - сумма поддержки будет рассчитана и выплачена автоматически. Первые компенсации заемщики получат до 30 апреля, их выплатит Служба государственных доходов (VID).
Поддержка заемщикам будет выплачиваться только на произведенные процентные платежи (а не на основную сумму кредита). Размер поддержки составляет 30% от произведенных процентных платежей, но не более 2 процентных пунктов от общей ставки заимствования за определенный период.
"Хотя поправки к закону вступили в силу в конце прошлого года и не было четкого видения практических шагов, в сотрудничестве с Минфином и VID мы разработали специальную методику, разъясняющую вопросы, связанные с поддержкой заемщиков. Эта методика применима как к получателям компенсаций, так и к банкам, которым новую комиссию придется внести в государственный бюджет", - говорит Эдгар Пастарс, старший советник Ассоциации финансовой отрасли по юридическим вопросам.
Кто получит поддержку?
Поддержку получат все заемщики ипотечных (жилищных) кредитов, которые получили кредит до 31 октября 2023 года и остаток ипотечного кредита которых не превышает 250 тысяч евро. Если сумма остатка кредита в этом году изменится, например, станет ниже 250 тысяч евро, заемщик получит компенсацию в следующем месяце. С другой стороны, если сумма кредита превысит 250 тысяч евро, заемщик потеряет компенсацию. Валюта, в которой получен кредит, не имеет значения - даже те заемщики, у которых кредиты не в евровалюте, получат господдержку. Затраты на конвертацию покрываются заемщиком после получения компенсации по коммерческой ставке, определенной соответствующей кредитной организацией.
Те заемщики, у которых кредиты с фиксированной процентной ставкой (ставка фиксируется с момента заключения договора), поддержку не получат. В свою очередь, заемщики получат поддержку, даже если ставка по кредиту была временно снижена или кредит выдан на какое-то время с добавленной банком ставкой 0%.
Поддержка для ипотечных заемщиков планируется до конца 2024 года.
Как будет определяться размер компенсации?
Компенсацию за каждый квартал будут рассчитывать кредиторы (банки), которые сообщат соответствующую сумму в VID, а она уже переведет компенсацию на счет заемщика.
При определении размера компенсации ежемесячно рассчитываются две промежуточные суммы - 30% от фактически осуществленных процентных выплат и порог в 2 процентных пункта. Такой расчет необходим, поскольку законодатель предусмотрел, что размер компенсации не может превышать 2 процентных пункта от процентной ставки, определенной на период (общей ставки заимствования).
Если общая ставка по кредиту превышает 6,67%, то из-за ограничения в 2 процентных пункта заемщику не будут выплачены полные 30% от выплаченных процентов, а будет выплачена меньшая из двух сумм.
Например, если сумма кредита (остаток) составляет 50 тысяч евро, а общая годовая процентная ставка - 5,7%, ежемесячный платеж по кредиту составляет менее 350 евро, то 30-процентная компенсация за первый квартал 2024 года составит 212,72. евро. В свою очередь, если общая процентная ставка составляет 7,4%, ежемесячный платеж составляет менее 400 евро, то сумма компенсация за первый квартал составит 248,79 евро (применяется порог в 2 процентных пункта).
Эта разница будет более заметной, если сумма кредита будет больше. Например, если остаток кредита составляет 150 тысяч евро и ставка - 5,7%, компенсация за первый квартал составит 638,15 евро. В свою очередь, если ставка - 7,4%, компенсация составит 746,69 евро. В случае установленного потолка поддержки - если остаток кредита составляет 250 тысяч евро и ставка - 5,7%, компенсация за первый квартал составит 1063,57 евро. В свою очередь, если ставка составит 7,4%, то компенсация будет 1243,95 евро.
Компенсации получат только плательщики процентов
Важно отметить, что компенсация выплачивается только в случае уплаты процентов по кредиту. А именно заемщик выплачивает их независимо от того, выплачена ли основная сумма. Компенсация не применяется, если кредитор получает выплату процентов по делу о взыскании на основании решения суда. Если выплата процентов осуществляется не в полном объеме, компенсация рассчитывается от фактически уплаченных сумм.
Следует также отметить, что при переводе действующего кредита в другой банк компенсация будет утрачена, так как в новом банке будет заключен новый кредитный договор, а компенсация поступает по кредитам, выданным до 31 октября 2023 года.
Компенсация будет выплачена из пошлины банка
Компенсации заемщикам будут выплачиваться из средств, которые банки внесут в госбюджет в виде специальной пошлины. Принятые Сеймом поправки к Закону о защите прав потребителей предусматривают, что банки обязаны платить комиссию за выданные заемщикам кредиты, погашение которых обеспечивается ипотекой недвижимости в Латвии, вне зависимости от того, взят был кредит на жилье или на какие-либо другие цели. Банки должны платить комиссию за каждый квартал календарного года в размере 0,5% от общей суммы остатков ипотечных кредитов, выданных банком по состоянию на 31 октября 2023 года.
Банк и VID не будут отправлять заемщикам запросы о предоставлении информации
Жители должны знать и учитывать, что выплата произойдет автоматически, а это значит, что кредитные учреждения и VID не будут звонить или писать заемщикам с просьбой предоставить информацию и не будут просить поделиться данными. Поэтому если кому-то поступают звонки или подозрительные электронные письма о предоставлении поддержки - это повод заподозрить финансовую аферу. Мошенники и раньше использовали выплату различных пособий как приманку для получения доступа к данным жителей и выманивания денег, поэтому Ассоциация финансовой отрасли и VID призывают быть особенно осторожными и не разглашать свои личные и банковские данные.
Методический материал по вопросам расчета и выплат размещен на сайте Ассоциации финансовой отрасли.
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