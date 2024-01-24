Что нужно знать о господдержке ипотечных заемщиков? Вся информация в одном месте

Следует также отметить, что при переводе действующего кредита в другой банк компенсация будет утрачена, так как в новом банке будет заключен новый кредитный договор, а компенсация поступает по кредитам, выданным до 31 октября 2023 года.

Компенсация будет выплачена из пошлины банка

Компенсации заемщикам будут выплачиваться из средств, которые банки внесут в госбюджет в виде специальной пошлины. Принятые Сеймом поправки к Закону о защите прав потребителей предусматривают, что банки обязаны платить комиссию за выданные заемщикам кредиты, погашение которых обеспечивается ипотекой недвижимости в Латвии, вне зависимости от того, взят был кредит на жилье или на какие-либо другие цели. Банки должны платить комиссию за каждый квартал календарного года в размере 0,5% от общей суммы остатков ипотечных кредитов, выданных банком по состоянию на 31 октября 2023 года.

Банк и VID не будут отправлять заемщикам запросы о предоставлении информации

Жители должны знать и учитывать, что выплата произойдет автоматически, а это значит, что кредитные учреждения и VID не будут звонить или писать заемщикам с просьбой предоставить информацию и не будут просить поделиться данными. Поэтому если кому-то поступают звонки или подозрительные электронные письма о предоставлении поддержки - это повод заподозрить финансовую аферу. Мошенники и раньше использовали выплату различных пособий как приманку для получения доступа к данным жителей и выманивания денег, поэтому Ассоциация финансовой отрасли и VID призывают быть особенно осторожными и не разглашать свои личные и банковские данные.

Методический материал по вопросам расчета и выплат размещен на сайте Ассоциации финансовой отрасли.

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