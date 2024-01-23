Когда заемщикам ждать компенсации по ипотечным кредитам?

Согласно принятым поправкам, банки должны будут вернуть VID 30% от процентных платежей своих клиентов при условии, что клиент взял ипотеку до 31 октября 2023 года, а остаток по кредиту не превышает 250 тысяч евро.

Эксперт отрасли рассказал, что для получения компенсации клиентам банка ничего не нужно будет делать. VID самостоятельно перечислит деньги на тот счет, с которого выплачивается кредит.

"Завтра (24 января) тот день, когда мы должны перечислить первую сумму данной пошлины. Потом с этих пошлин в апреле будут выплачиваться компенсации.

И что очень важно, клиент почти ничего делать не должен. Это делает только банк и Служба госдоходов", - пояснил член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.

Как уже сообщалось, клиенты банков получат на свой счет выплаты раз в квартал: в апреле, июле, октябре и в январе следующего года.

VID и банки призывают клиентов быть осторожными и напоминают, что могут активизироваться мошенники.