Когда заемщикам ждать компенсации по ипотечным кредитам?

В декабре прошлого года Сейм решил поддержать получателей ипотечных кредитов - компенсировать часть процентных платежей, которые выросли вместе со ставкой Euribor. Однако деньги до клиентов дойдут только в апреле. Раз в квартал на протяжении всего этого года их будет выплачивать Служба государственных доходов (VID). Об этом сообщает портал Rus.LSM.
Согласно принятым поправкам, банки должны будут вернуть VID 30% от процентных платежей своих клиентов при условии, что клиент взял ипотеку до 31 октября 2023 года, а остаток по кредиту не превышает 250 тысяч евро.
Эксперт отрасли рассказал, что для получения компенсации клиентам банка ничего не нужно будет делать. VID самостоятельно перечислит деньги на тот счет, с которого выплачивается кредит.
"Завтра (24 января) тот день, когда мы должны перечислить первую сумму данной пошлины. Потом с этих пошлин в апреле будут выплачиваться компенсации.
И что очень важно, клиент почти ничего делать не должен. Это делает только банк и Служба госдоходов", - пояснил член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис.
Как уже сообщалось, клиенты банков получат на свой счет выплаты раз в квартал: в апреле, июле, октябре и в январе следующего года.
VID и банки призывают клиентов быть осторожными и напоминают, что могут активизироваться мошенники.
"Клиент должен общаться только с банком. Боже упаси отвечать на разные звонки, SMS, потому что мы предвидим, что какие-то мошенники тоже будут использовать это в свою пользу", - предупредил Янис Бразовскис.
Илзе Янкова, представитель VID, также отметила, что любая коммуникация жителей должна происходить только со своим банком.
"Мы в связи с этой компенсацией не будем коммуницировать с заемщиками. В любых проблемных случаях или в случаях, если деньги вернулись обратно, мы эту информацию передадим соответствующему банку. И уже банк будет контактировать со своим клиентом", - заявила она.
Механизм компенсации будет действовать в течение года, но многое зависит от курса плавающей ставки Euribor, пишет портал Rus.LSM.
Портал Rus.LSM также отмечает, что не вся пошлина, которую перечислят банки, будет направлена на помощь ипотечным заемщикам. Ранее сообщалось, что из 85 млн евро государство может оставить себе примерно 9 млн евро.
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