Силиня: Латвии нет смысла ограничивать импорт зерна из РФ в одиночку

По ее мнению, решение Латвии запретить импорт российского зерна будет "запретом на бумаге", который не будет действовать реально, так как зерно будет попадать в Европейский союз (ЕС) и Латвию другими путями.

Поэтому Латвия стала первой страной, которая на уровне всего ЕС подняла этот вопрос и намерена и дальше разъяснять необходимость запрета на импорт. Как отметила премьер, позицию Латвии поддержали остальные страны Балтии, но нужно добиваться согласия всего ЕС.

На просьбу прокомментировать утверждения представителей Литвы о том, что именно Латвия представляет собой большую проблему с точки зрения импорта российского зерна, Силиня ответила, что эти заявления призваны отвлечь внимание, потому что "в их портах осуществляется довольно большая перевалка".

Что касается регулярных угроз со стороны России и мнений о том, что она может напасть на страны НАТО, Силиня подчеркнула, что Латвия предпринимает серьезные меры для укрепления своей безопасности.

"Латвия является членом НАТО, и у нас уже сейчас находятся военные 14 стран альянса, поэтому ситуация в Латвии сильно отличается от Украины. Параллельно мы укрепляем и собственную обороноспособность", - сказала премьер.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин готовится к "выборам", поэтому различных угроз становится все больше.

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