Baltic International Bank объявлен неплатежеспособным

Суд по экономическим делам объявил ликвидируемый Baltic International Bank неплатежеспособным, сообщила агентству LЕТА администратор неплатежеспособности банка Линда Сниега - Свилане.
По ее словам, первым шагом будет инвентаризация документов и имущества банка, а также прием дел у ликвидатора банка.
В ближайшее время в официальном издании Latvijas vēstnesis будет опубликовано сообщение о том, что требования кредиторов и других лиц к банку должны быть поданы администратору в течение трех месяцев со дня публикации сообщения. При этом ранее поданные в ходе ликвидации банка требования не нужно будет подавать повторно.
Дело было возбуждено по заявлению Банка Латвии.
15 декабря 2023 года было созвано собрание кредиторов банка, на котором был утвержден план ликвидации Baltic International Bank, составленный ликвидатором Олавом Церсом. План ликвидации включал предварительное условие, предусматривающее добровольный отказ кредиторов от части своих требований к банку в той степени, чтобы это устранило признаки неплатежеспособности и позволило продолжить процесс ликвидации. Однако в установленный срок до 27 декабря 2023 года ликвидатор не получил подтверждений в объеме, необходимом для устранения признаков неплатежеспособности.
Учитывая вышеизложенное, 29 декабря 2023 года ликвидатор Baltic International Bank решил подать заявление о неплатежеспособности банка.
12 декабря 2022 года Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая теперь объединена с Банком Латвии, признала Baltic International Bank финансовым учреждением, находящимся в затруднительном финансовом положении или способным в нем оказаться, а также приняла решение не проводить мер по стабилизации банка.
По мнению КРФК, бизнес-стратегия Baltic International Bank не соответствовала возможностям банка и была неосуществима, поэтому банк не обеспечивал прибыльную бизнес-модель в течение длительного периода времени. У банка также были серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В 2022 году неаудированные убытки Baltic International Bank составили 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.
Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).
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