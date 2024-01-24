Baltic International Bank объявлен неплатежеспособным

12 декабря 2022 года Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), которая теперь объединена с Банком Латвии, признала Baltic International Bank финансовым учреждением, находящимся в затруднительном финансовом положении или способным в нем оказаться, а также приняла решение не проводить мер по стабилизации банка.

По мнению КРФК, бизнес-стратегия Baltic International Bank не соответствовала возможностям банка и была неосуществима, поэтому банк не обеспечивал прибыльную бизнес-модель в течение длительного периода времени. У банка также были серьезные недостатки во внутреннем управлении, в том числе в области борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В 2022 году неаудированные убытки Baltic International Bank составили 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.

Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!