airBaltic вынуждена арендовать самолеты: не хватает двигателей

В прошлом году общее количество самолетов, взятых в аренду у других компаний, составило 14.

"Это неприятно, но причина не в том, что мы отдали свои самолеты кому-то другому, а в том, что мы получили меньше двигателей, чем нам обещали", - сказал руководитель аirBaltic, добавив, что ситуация улучшается - сейчас у авиакомпании есть два запасных двигателя.

"В зимний сезон проблем вообще не будет, потому что многие самолеты находятся зимой на обслуживании и все равно не нуждаются в двигателях. Прогнозы показывают, что в летний пиковый период нам все равно будет не хватать более 10 двигателей", - добавил Гаусс.

В настоящее время airBaltic имеет договор только на два самолета других авиакомпаний для полетов по своим маршрутам. Авиакомпания заказала самолеты, которые увеличат флот airBaltic до 80, а позже, возможно, и до 100 самолетов Airbus A220.

В настоящее время у airBaltic имеются 46 самолетов Airbus A220, а до конца года планируется получить еще четыре, сказал Гаусс.

"Всегда возникает вопрос, почему мы сдаем свои самолеты в аренду кому-то другому в таких обстоятельствах? Это часть нашей бизнес-модели, мы заключаем эти контракты из года в год, и если мы уйдем с этого рынка, кто-то другой займет наше место", - сказал руководитель авиакомпании.

Комментируя причины нехватки двигателей, он отметил, что у двигателей есть ограничение по количеству часов, которые они могут налетать.

"Когда этот предел достигнут, мы снимаем его, упаковываем и отправляем на техническое обслуживание, откуда он должен вернуться в течение 90 дней", - пояснил Гаусс. Проблема в том, что двигатели, которые были введены в эксплуатацию во время Covid-19, вовремя не вернулись. "Все это вызвано нехваткой запчастей или рабочей силы для проведения технического обслуживания двигателей в требуемые сроки", - добавил руководитель airBaltic.

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