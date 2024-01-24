Названы проекты, на которые Латвия получила деньги из средств на военную мобильность

В свою очередь, в ходе второго конкурса ВМ поддержан проект Latvijas gaisa satiksme по строительству новой башни управления воздушным сообщением в Рижском аэропорту с софинансированием в размере 26,26 млн евро и софинансирование в размере 11,33 млн евро на реализацию двух проектов Рижского свободного порта, предусматривающих усовершенствование инфраструктуры причала порта, перестройку и улучшение подъездных путей, реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и пополнение технического флота порта многофункциональной транспортной единицей.

Финансирование ВМ является способом поддержки государств-членов для развития транспортной инфраструктуры, которая одновременно может служить как гражданским, так и военным нуждам. На период с 2021 по 2027 год на финансирование ВМ выделено 1,737 млрд евро, которые распределяются по нескольким конкурсам. Оценка проектов ВM, надзор за реализацией решения по предоставлению поддержки и проектов обеспечивает CINEA.

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