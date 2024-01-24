Названы проекты, на которые Латвия получила деньги из средств на военную мобильность

Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) в рамках третьего конкурса военной мобильности (ВM) утвердило финансирование в размере 78,8 млн евро на реализацию трех проектов транспортной инфраструктуры в Латвии, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.
Договор о финансировании должен быть подписан до июня 2024 года.
Министерству сообщения на мероприятия по проекту Rail Baltica для интеграции требований ВM выделено финансирование в размере 51,6 млн евро.
На проект реконструкции четвертого перрона Рижского аэропорта для обеспечения его соответствия гражданским и военным требованиям выделено 19,67 млн евро.
А самоуправлению Лимбажского края на реконструкцию моста через Салацу в Салацгриве с целью его приспособления для применения в гражданских и военных нуждах выделено софинансирование в размере 7,54 млн евро.
Установлено, что исполнители проектов - латвийская сторона - должны соблюдать принцип софинансирования, то есть собственное финансирование является обязательным условием для получения части финансирования Европейского союза. Интенсивность поддержки ВМ составляет до 50%. Ранее правительство поддержало софинансирование из госбюджета поданного Министерством сообщения проекта Rail Baltica и проекта реконструкции моста через Салацу, поданного самоуправлением Лимбажского края.
На третий конкурс ВМ, по информации CINEA, были представлены проекты 112 стран-участниц, из которых получили поддержку 38 проектов. Общее выделенное финансирование составляет 807 млн евро.
В первом конкурсе ВМ Латвии поддержаны три мероприятия проекта Rail Baltica с софинансированием в объеме 5,29 млн евро: проектирование и надзор за проектированием раздела автодороги объединенного моста через Даугаву, проектирование Саласпилсского интермодального грузового терминала и проектирование грузового парка и окружающей его инфраструктуры возле Рижского аэропорта.
В свою очередь, в ходе второго конкурса ВМ поддержан проект Latvijas gaisa satiksme по строительству новой башни управления воздушным сообщением в Рижском аэропорту с софинансированием в размере 26,26 млн евро и софинансирование в размере 11,33 млн евро на реализацию двух проектов Рижского свободного порта, предусматривающих усовершенствование инфраструктуры причала порта, перестройку и улучшение подъездных путей, реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и пополнение технического флота порта многофункциональной транспортной единицей.
Финансирование ВМ является способом поддержки государств-членов для развития транспортной инфраструктуры, которая одновременно может служить как гражданским, так и военным нуждам. На период с 2021 по 2027 год на финансирование ВМ выделено 1,737 млрд евро, которые распределяются по нескольким конкурсам. Оценка проектов ВM, надзор за реализацией решения по предоставлению поддержки и проектов обеспечивает CINEA.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!