Инфографика ⟩ ЕЦБ уже в третий раз подряд не меняет процентные ставки

Такое решение совет ЕЦБ принимает третье заседание подряд.

ЕЦБ решил сохранить основную ставку рефинансирования в размере 4,5%, ставку по депозитам овернайт - в размере 4%, ставку по кредитам овернайт - в размере 4,75%.

Ранее совет ЕЦБ повышал процентные ставки в течение десяти заседаний подряд в целях борьбы с инфляцией.

В опубликованном после заседания заявлении совет ЕЦБ выразил уверенность в том, что текущие процентные ставки в течение достаточно длительного периода будут способствовать возвращению инфляции к целевому уровню 2%.

Совет отмечает, что "полученная информация в целом подтвердила предыдущую оценку среднесрочных перспектив инфляции".

"За исключением повышающего влияния цен энергоресурсов на общую инфляцию, по-прежнему наблюдается тенденция снижения основной инфляции, а также продолжается сильная трансмиссия предыдущих повышений процентных ставок на условия финансирования. Жесткие условия финансирования ослабляют спрос, что помогает сдерживать инфляцию", - говорится в заявлении ЕЦБ

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