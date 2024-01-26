Видео ⟩ Кот Клаудии Шиффер затмил всех на премьере фильма

Модель принесла кота на премьеру, так как он тоже снялся в фильме, поставленном ее супругом, и Чип привлек все внимание фотографов, операторов и СМИ.

У Чипа более 16 000 подписчиков в Instagram - там тоже появились снимки с этой премьеры.

Кота можно было рассмотреть через выпуклый пластиковый иллюминатор в рюкзаке с фирменными для фильма узорами в виде ромбов. Эти рюкзаки делают на заказ - специально для безопасной транспортировки кошек, отмечает BBC.

Правда, не всех умилило это зрелище на премьере. Защитники животных, а также некоторые подписчики Шиффер были разочарованы ее поступком: они посчитали, что рюкзак - не место для кошек, поскольку в нем недостаточная вентиляция, он бьется о спину, а "окошко" не дает коту возможности спрятаться, если он встревожен, пишет "Зеркало".

В ленте Чип "сыграл" роль Алфи - кота, принадлежащего автору шпионских романов Элли.

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