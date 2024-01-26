Подсчитано, что повлияло на рост затрат в строительстве

В том числе цены на строительные материалы по сравнению с 2022 годом повысились на 4,6%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 7%, зарплаты строителей - на 7,8%

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом уровень затрат на строительство увеличился на 0,4%. Зарплаты строителей выросли на 1%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,9%, а цены на строительные материалы снизились на 0,2%.

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