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Подсчитано, что повлияло на рост затрат в строительстве

rus.tvnet.lv/LETA
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Строительные работы. Иллюстративное фото
Строительные работы. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Затраты на строительство в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 5,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе цены на строительные материалы по сравнению с 2022 годом повысились на 4,6%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 7%, зарплаты строителей - на 7,8%

В четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом уровень затрат на строительство увеличился на 0,4%. Зарплаты строителей выросли на 1%, затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,9%, а цены на строительные материалы снизились на 0,2%.

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