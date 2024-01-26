План реорганизации почтовых отделений Latvijas Pasts будет пересмотрен

Министерство сообщение поручило Latvijas Pasts срочно представить оценку обоснованности закрытия каждого почтового отделения. Задача - собрать мнение жителей и различных учреждений о предлагаемой реформе почтового сектора. Также требуется краткое изложение спектра услуг каждого почтового отделения, условий получения каждой услуги и планируемых действий по обеспечению непрерывности получения услуг.

Латвийский союз самоуправлений выражает удовлетворение тем, что после встречи с министром существует общее понимание и мнение о работе почты и планируемом закрытии отделений в регионах.

При планировании реорганизации почтовых отделений, которая существенно повлияет на доступность услуги для жителей регионов, необходимо подробно разъяснить как муниципалитетам, так и населению обоснованность такого решения, предоставив при этом всю необходимую информацию. Об альтернативных вариантах получения универсальной услуги в конкретном регионе убежден глава Латвийского союза самоуправлений.

Как сообщалось, Latvijas Pasts обязалась к концу 2026 года внедрить новую и устойчивую концепцию почтовых отделений, чтобы они были удобно и безопасно доступны для всех, включая людей с функциональными нарушениями. Также планируется закрыть некоторые почтовые отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей.

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