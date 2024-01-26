План реорганизации почтовых отделений Latvijas Pasts будет пересмотрен

Латвийский союз самоуправлений (LPS) договорился с министром сообщения Каспарсом Бришкенсом ("Прогрессивные") пересмотреть планы реорганизации почтовых отделений в соответствии с потребностями жителей регионов, сообщило Министерство сообщения.
В пятницу, 26 января, Каспарс Бришкенс и парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич провели встречу с председателем Латвийского союза самоуправлений Гинтсом Каминскисом. На встрече обсудили ситуацию с закрытием в стране почтовых отделений и регионального сообщения.
Жители не информированы о планируемой реорганизации Latvijas Pasts, поэтому, по мнению министра, этот процесс не может продолжаться.
Программа Латвийского телевидения Panorāma сообщила, что Latvijas Pasts планировала закрыть 105 из 176 почтовых отделений. Это обусловлено снижением спроса на почтовые услуги. В такой ситуации содержать такое количество почтовых отделений финансово невыгодно.
"Недопустимо проводить такие радикальные изменения, когда люди даже не знают, что будет с услугами, которые раньше можно было получить в отделениях, включая выплату пенсий и оплату коммунальных услуг", - сказал министр.
Доступность услуг по подписке и доставке прессы также является частью безопасности информационного пространства, подчеркнул министр. Latvijas Pasts было поручено заново оценить процесс реорганизации, и представить четкий план, прежде чем будут предприняты какие-либо дальнейшие действия.
Министр сообщения обещает работать с Латвийским союзом самоуправлений, чтобы услышать мнение жителей, прежде чем будут приняты какие-либо дальнейшие решения.
Министерство сообщение поручило Latvijas Pasts срочно представить оценку обоснованности закрытия каждого почтового отделения. Задача - собрать мнение жителей и различных учреждений о предлагаемой реформе почтового сектора. Также требуется краткое изложение спектра услуг каждого почтового отделения, условий получения каждой услуги и планируемых действий по обеспечению непрерывности получения услуг.
Латвийский союз самоуправлений выражает удовлетворение тем, что после встречи с министром существует общее понимание и мнение о работе почты и планируемом закрытии отделений в регионах.
При планировании реорганизации почтовых отделений, которая существенно повлияет на доступность услуги для жителей регионов, необходимо подробно разъяснить как муниципалитетам, так и населению обоснованность такого решения, предоставив при этом всю необходимую информацию. Об альтернативных вариантах получения универсальной услуги в конкретном регионе убежден глава Латвийского союза самоуправлений.
Как сообщалось, Latvijas Pasts обязалась к концу 2026 года внедрить новую и устойчивую концепцию почтовых отделений, чтобы они были удобно и безопасно доступны для всех, включая людей с функциональными нарушениями. Также планируется закрыть некоторые почтовые отделения, что вызвало беспокойство у местных жителей.
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