СМИ: Россия мобилизует экономику, чтобы воевать в Украине еще четыре года

Россия собирается продолжать войну в Украине еще несколько лет, так как Владимир Путин верит, что экономическая мобилизация изменила бы ход войны, сообщает британское издание The Telegraph.
Издание отмечает, что Москва превращает бывшие торговые центры, пекарни и другую гражданскую инфраструктуру в оружейные заводы.
Россия увеличила военные расходы с 2,7% ВВП в 2022 году до 6%, или примерно одной трети всех госрасходов в 2024 году. С этим показателем Россия обогнала все крупнейшие страны НАТО, отмечает издание.
Сложно оценить, насколько масштабно происходит переход России на военную экономику, поскольку информация об оборонной отрасли классифицирована, при этом пропаганда не предоставляет достоверной информации. Однако эксперты уверены, что российский военно-промышленный комплекс развивается активно.
По данным Минобороны РФ, в прошлом году Россия произвела 1530 танков и 2518 бронетанковых боевых машин. Производство танков выросло на 560%, а бронетранспортеров - на 350%.
Анонимные западные чиновники отметили, что Россия планирует производить 2 млн артиллерийских снарядов в год, что вдвое больше, чем прогнозировали ранее западные разведслужбы. Добавив поставки зарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов из Ирана и КНДР, Россия уже восстановит те военные преимущества, которые имела в начале войны, отмечает издание.
"Они говорят о мобилизации своей оборонной отрасли в течение следующих трех лет, а значит, их цель - продолжать войну не менее трех-четырех лет", - сказал источник в оборонной отрасли.
Развитие российского военно-промышленного комплекса оказало "мгновенное и очевидное" влияние на поле боя. Особенно это ощущается украинской пехотой, которой не хватает необходимой военной поддержки в противостоянии с российскими наступательными действиями.
Издание добавляет, что страна-агрессор, впрочем, еще не смогла произвести достаточное количество оружия для начала крупного наступления в этом году.
Западные санкции не остановили способность России производить оружие, даже если они заставляют тратить больше денег на каждую составляющую. В то же время для российской военной машинерии вызовом является нехватка квалифицированной рабочей силы и низкокачественные запчасти. Военно-промышленный комплекс советского наследия также не может уследить за масштабами современных военных действий. Многие произведенные в России ракеты не соответствуют требованиям, и, несмотря на рост производства, производственные способности "едва соответствуют спросу".
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