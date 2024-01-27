СМИ: Россия мобилизует экономику, чтобы воевать в Украине еще четыре года

Издание отмечает, что Москва превращает бывшие торговые центры, пекарни и другую гражданскую инфраструктуру в оружейные заводы.

Россия увеличила военные расходы с 2,7% ВВП в 2022 году до 6%, или примерно одной трети всех госрасходов в 2024 году. С этим показателем Россия обогнала все крупнейшие страны НАТО, отмечает издание.

Сложно оценить, насколько масштабно происходит переход России на военную экономику, поскольку информация об оборонной отрасли классифицирована, при этом пропаганда не предоставляет достоверной информации. Однако эксперты уверены, что российский военно-промышленный комплекс развивается активно.

По данным Минобороны РФ, в прошлом году Россия произвела 1530 танков и 2518 бронетанковых боевых машин. Производство танков выросло на 560%, а бронетранспортеров - на 350%.

Анонимные западные чиновники отметили, что Россия планирует производить 2 млн артиллерийских снарядов в год, что вдвое больше, чем прогнозировали ранее западные разведслужбы. Добавив поставки зарядов, ракет и беспилотных летательных аппаратов из Ирана и КНДР, Россия уже восстановит те военные преимущества, которые имела в начале войны, отмечает издание.