Дроны атаковали объекты в Ярославле и под Ростовом

Беспилотник самолетного типа утром в понедельник, 29 января, атаковал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чьи слова приводит издание "Вести Ярославль". По словам Евраева, атаку беспилотника предотвратила система радиоэлектронной борьбы, установленная на НПЗ. "Пострадавших нет, возгорания нет", - заявил губернатор.

"Вести Ярославль" уточняет, что дрон упал вблизи установки гидрокрекинга (предназначена для очистки сырья - Ред.). Вместе с тем издание Shot сообщило, что падение произошло в 6.39 мск и "возникший небольшой пожар потушили работники предприятия". Местные жители на собственных каналах пишут, что слышали взрыв.

Утром того же дня ударный беспилотник атаковал Ростовскую область, сообщил губернатор Василий Голубев. По его словам, дрон "был нейтрализован" в Неклиновском районе. "В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере", - написал губернатор в Telegram-канале. По его словам, учреждение зимой не работает и пострадавших нет.