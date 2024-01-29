Как сообщили в понедельник, 29 января, на встрече коалиции премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Арманд Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, законопроект по этому вопросу должен быть подготовлен и принят Сеймом в феврале.

Краузе указал, что в будущем будет введен усиленный контроль транзита зерна, который будет проводить Продовольственно-ветеринарная служба, оценивая качество, безопасность и происхождение. Это необходимо для того, чтобы определить, является ли зерно российским или украденным с оккупированных территорий Украины.

Министр добавил, что Украина располагает научными методами и базой данных, с помощью которых государства ЕС могут определить, выращено ли зерно в России или в Украине.

Также коалиция договорилась, что компании, использующие в своем производстве зерно российского происхождения, не смогут претендовать на программы поддержки фермеров.

Премьер-министр заявила, что в настоящее время сложно прогнозировать финансовые последствия запрета на импорт.