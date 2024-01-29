Правящая коалиция договорилась запретить импорт российского и белорусского зерна в Латвию.
Как сообщили в понедельник, 29 января, на встрече коалиции премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Арманд Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев, законопроект по этому вопросу должен быть подготовлен и принят Сеймом в феврале.
Краузе указал, что в будущем будет введен усиленный контроль транзита зерна, который будет проводить Продовольственно-ветеринарная служба, оценивая качество, безопасность и происхождение. Это необходимо для того, чтобы определить, является ли зерно российским или украденным с оккупированных территорий Украины.
Министр добавил, что Украина располагает научными методами и базой данных, с помощью которых государства ЕС могут определить, выращено ли зерно в России или в Украине.
Также коалиция договорилась, что компании, использующие в своем производстве зерно российского происхождения, не смогут претендовать на программы поддержки фермеров.
Премьер-министр заявила, что в настоящее время сложно прогнозировать финансовые последствия запрета на импорт.
Шуваев сообщил, что этот вопрос находился в повестке дня коалиции более месяца. Политик выразил удовлетворение принятым решением, поскольку оно правильное и способно вызвать широкий международный резонанс, подавая пример.
Для запрета будет установлен переходный период. Краузе добавил, что абсолютное большинство фермеров не используют зерно российского происхождения. Однако для перевозки этого зерна используется латвийская железнодорожная и портовая инфраструктура.
Менее недели назад в интервью телеканалу TV3 Силиня высказала мнение, что Латвии в одиночку бессмысленно предпринимать действия против импорта российского зерна, поскольку односторонние ограничения не достигнут цели.
По данным Минземледелия, Латвия является вторым по величине импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС после Испании. В 2023 году с января по октябрь Латвия импортировала 12% от общей стоимости импорта ЕС из России.
В то же время запрет на импорт и транзит российского зерна может принести латвийскому портовому и железнодорожному транспорту убытки в 100 миллионов евро.
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