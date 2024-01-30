В пожаре под Екабпилсом погиб человек

Пожар произошел в двухэтажном доме, где к моменту его обнаружения уже частично обрушилось перекрытие между этажами.

В 10:09 понедельника Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Лиела в Елгаве, где на чердаке общественного здания образовалось задымление. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 500 человек.

Пожарные осмотрели помещение и обнаружили, что на чердаке здания горит вентиляционная установка на площади 5 кв. м. В тушении принимали участие 15 пожарных с четырьмя автоцистернами и автолестницей.

Всего за сутки в VUGD поступил 41 вызов - 13 на пожаротушение, 17 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!