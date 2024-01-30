Министерство начало пересматривать все пособия для семей. Каких изменений ждать?

Принимая во внимание инфляцию, Минблаг предлагает с 2025 года увеличить пособие по рождению ребенка с 421 до 730 евро, что обошлось бы в 4,6 миллиона евро в год.

Предлагает Министерство благосостояния и изменения в размере пособий по опеке и усыновлению. Пособие на содержание находящихся под опекой детей с 2025 года может измениться согласно росту минимальной зарплаты, в частности, в данный момент пособие за ребенка в возрасте до семи лет составляет 215 евро в месяц, но Минблаг предлагает увеличить его до 250 евро в месяц. В свою очередь, пособие за ребенка в возрасте от семи лет сейчас составляет 258 евро, а предложение предусматривает его увеличение до 420 евро в месяц.

По аналогичной схеме может измениться и пособие по усыновлению ребенка - соответственно предлагается увеличить его до 210 евро в месяц.

Министерство предлагает увеличить и вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, предлагая два варианта. Первый вариант - увеличить сумму за одного ребенка со 171 до 377 евро в месяц, за двух детей - с 222 до 490 евро и за трех и более детей - с 273 до 630 евро. Второй вариант - установить для всех приемных семей одинаковый размер вознаграждения вне зависимости от числа детей - 337 евро.

Минблаг хочет установить более равнозначное отношение при определении компенсации опекунам. Узулниекс указал, что пособие по опекунству не пересматривалось почти 20 лет, так как есть мнение, что опекун - обычно близкий человек, однако это не всегда так.

С 2025 года пособие за выполнение обязанностей опекуна может составить 337 евро в месяц. Сейчас размер упомянутого пособия - 54 евро.

Узулниекс указал, что в начале года по поводу предложений Минблага прошла встреча с негосударственными организациями, и министерство обещает продолжать дискуссии, а также ознакомить с предложениями депутатов комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

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