Министерство начало пересматривать все пособия для семей. Каких изменений ждать?

Министерство благосостояния начало пересматривать все государственные пособия для семей, во вторник, 30 января, на заседании подкомиссии по демографии, делам семьи и детей комиссии по устойчивому развитию заявил депутатам парламентский секретарь Минблага Рейнис Узулниекс.
В настоящий момент пособие по уходу за ребенком составляет 171 евро в месяц. Минблаг предлагает отказаться от выплаты пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до двух лет. Одно из предложений Минблага - с 2025 года повысить упомянутое пособие до 250 евро за ребенка до полутора лет, что обойдется государству в 21 миллион евро. Второе предложение - установить пособие на ребенка в размере 50% от медианного дохода, что составило бы 337 евро в месяц и обошлось бы примерно в 56 миллионов евро.
По мнению Минблага, пособие по уходу за ребенком должно быть первоочередным, и его должны получать все родители вне зависимости от социальных взносов.
Кроме того, Минблаг предлагает увеличить родительское пособие, изменив источник финансирования со специального бюджета на госбюджет.
В данный момент родительское пособие за одного ребенка составляет 25 евро в месяц, однако Минблаг предлагает с 2026 года увеличить его до 50 евро в месяц. Узулниекс согласен со мнением, что необходимо способствовать демографии и поддерживать многодетные семьи, но в то же время он отмечает, что у государства есть проблема с политикой первого и второго ребенка.
Принимая во внимание инфляцию, Минблаг предлагает с 2025 года увеличить пособие по рождению ребенка с 421 до 730 евро, что обошлось бы в 4,6 миллиона евро в год.
Предлагает Министерство благосостояния и изменения в размере пособий по опеке и усыновлению. Пособие на содержание находящихся под опекой детей с 2025 года может измениться согласно росту минимальной зарплаты, в частности, в данный момент пособие за ребенка в возрасте до семи лет составляет 215 евро в месяц, но Минблаг предлагает увеличить его до 250 евро в месяц. В свою очередь, пособие за ребенка в возрасте от семи лет сейчас составляет 258 евро, а предложение предусматривает его увеличение до 420 евро в месяц.
По аналогичной схеме может измениться и пособие по усыновлению ребенка - соответственно предлагается увеличить его до 210 евро в месяц.
Министерство предлагает увеличить и вознаграждение за выполнение обязанностей приемной семьи, предлагая два варианта. Первый вариант - увеличить сумму за одного ребенка со 171 до 377 евро в месяц, за двух детей - с 222 до 490 евро и за трех и более детей - с 273 до 630 евро. Второй вариант - установить для всех приемных семей одинаковый размер вознаграждения вне зависимости от числа детей - 337 евро.
Минблаг хочет установить более равнозначное отношение при определении компенсации опекунам. Узулниекс указал, что пособие по опекунству не пересматривалось почти 20 лет, так как есть мнение, что опекун - обычно близкий человек, однако это не всегда так.
С 2025 года пособие за выполнение обязанностей опекуна может составить 337 евро в месяц. Сейчас размер упомянутого пособия - 54 евро.
Узулниекс указал, что в начале года по поводу предложений Минблага прошла встреча с негосударственными организациями, и министерство обещает продолжать дискуссии, а также ознакомить с предложениями депутатов комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.
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