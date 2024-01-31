Закрытие почтовых отделений: пенсии будет доставлять почтальон. За это придется доплачивать

VSAA получило от VAS Latvijas Pasts информацию о закрытии в январе почтовых отделений в Наутрени, Калнциемсе, Таурене, Эрберге, Баркаве, Цираве, Гаркалне, Бене и Метриене, а также о закрытии в феврале почтовых отделений Даугавпилс-22, Царникава, Озолниеки и Рига-35.

Жители этих городов и районов смогут получать пенсии и пособия, выплачиваемые VSAA через Latvijas Pasts, по месту жительства.

Тем, кто пользуется счетом Почтовой расчетной системы (PNS) для получения пенсий и пособий VSAA, но желает изменить способ оплаты и получать услугу по месту жительства, необходимо подать заявление в VSAA.

Стоимость доставки на дом составляет 2,39 евро, которые VSAA вычитает из пенсии перед выплатой.

По словам Дайне, при выборе доставки на дом необходимо также учитывать возможное изменение даты выплаты пенсии или пособия.

По выбору получателя выплаты VSAA также могут быть переведены на счет в любом латвийском кредитном учреждения или PNS в соответствии с правилами и тарифами этих поставщиков услуг.

Дайне приводит пример: раньше пенсионер ходил на почту, чтобы снять пенсию наличными со своего счета в PNS. Поскольку почтовое отделение закрыто, пенсионер подает заявление в VSAA, чтобы в будущем его пенсия доставлялась почтальоном на дом. Если заявление будет получено в VSAA, например, 9 февраля, то пенсия будет доставляться пенсионеру на дом с марта. Если же заявление будет подано 23 февраля, то доставка пенсии на дом будет осуществляться с апреля.

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