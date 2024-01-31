Комиссия Сейма хочет расширить перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ и РБ

Депутаты рассмотрели подготовленные Национальным объединением поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают поставки в Латвию сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Хотя поправки не были одобрены, евродепутаты решили продолжить работу над этим вопросом.

В поправках речь идет не только о зерне, но и обо всех сельскохозяйственных продуктах, включая овощи. Янис Грасбергс (Национальное объединение) пояснил коллегам, что, как и в случае с зерном, поправки коснутся не транзита, а растаможивания и торговли продуктами в Латвии. Комментируя фискальное воздействие поправок, Грасбергс сказал, что, по его оценке, "оно близко к нейтральному".

Комиссия также рассмотрела предложения Нацобъединения по изменению закона о государственных закупках. Оппозиционные депутаты предлагают запретить участвовать в государственных закупках компаниям, осуществляющим экспортные или импортные операции с Россией и Беларусью.