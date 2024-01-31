Комиссия Сейма хочет расширить перечень товаров, запрещенных к ввозу из РФ и РБ

В среду, 31 января, депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма выразили единодушное мнение о необходимости расширения списка товаров, запрещенных к ввозу из России и Беларуси.
Депутаты рассмотрели подготовленные Национальным объединением поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которые запрещают поставки в Латвию сельскохозяйственной и переработанной сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси. Хотя поправки не были одобрены, евродепутаты решили продолжить работу над этим вопросом.
В поправках речь идет не только о зерне, но и обо всех сельскохозяйственных продуктах, включая овощи. Янис Грасбергс (Национальное объединение) пояснил коллегам, что, как и в случае с зерном, поправки коснутся не транзита, а растаможивания и торговли продуктами в Латвии. Комментируя фискальное воздействие поправок, Грасбергс сказал, что, по его оценке, "оно близко к нейтральному".
Комиссия также рассмотрела предложения Нацобъединения по изменению закона о государственных закупках. Оппозиционные депутаты предлагают запретить участвовать в государственных закупках компаниям, осуществляющим экспортные или импортные операции с Россией и Беларусью.
Председатель комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") отметил, что в обсуждении не хватает точных данных о товарных потоках, компаниях и секторах, которые могут быть затронуты. Депутат Угис Митревич (Нацобъединение) сказал, что могут быть затронуты строительство и фармацевтика, но он не считает, что это имеет большое значение, поскольку "это вопрос морали".
"Меня даже не интересует, что это за предприятия. Это моральные принципы", - сказал Митревиц.
Представитель Службы госдоходов (СГД) Ингрида Гулбе-Отаньке сообщила депутатам, что, по имеющимся у СГД данным, в прошлом году в Латвии было 599 предприятий, импортирующих товары из России, и 328 - из Беларуси. По сравнению с 2022 годом импорт из России сократился более чем на 60%.
"Компании, которые сотрудничают с Россией и хотят участвовать в государственных закупках, могут растаможить эти товары, например, в Эстонии, и тогда может возникнуть нечестная конкуренция", - добавила она.
Министерство финансов в сотрудничестве с Минземледелия обещало подготовить более точные данные о потоке продукции и фискальном воздействии.
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