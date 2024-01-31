Расходы Рижской думы превысят 1,5 млрд евро. Это на 200 млн больше, чем доходы

Рижское самоуправление и в 2024 году проведет и поддержит различные важные мероприятия в области культуры и спорта, пообещало руководство думы при принятии бюджета. Будет выделено 0,4 млн евро на деятельность муниципальных учреждений культуры, 1 млн евро на проекты искусства и оформления городской среды, 0,1 млн евро на поддержку негосударственных культурных организаций. Дополнительные 0,3 млн евро выделены на спортивную программу профессиональной направленности для детей и юношества, а также 0,1 млн евро - на поддержку сборных по детским и юношеским видам спорта.

Дополнительное финансирование на работу с молодежью в 2024 году составит более 0,15 млн евро, что включает дополнительное финансирование уличной работы с молодежью, более значительное софинансирование значимых для самоуправления проектов в сфере работы с молодежью, программы неформального образования, пилотный проект совместного бюджета молодежи и дополнительное финансирование лагерей, в том числе лагерей для детей с функциональными нарушениями.

В сотрудничестве с государственными структурными подразделениями внутренняя безопасность тоже определена одним из приоритетов, поэтому предусмотрен прирост финансирования на 18% и он в целом достигнет 29 млн евро.

Кроме того, 8 млн евро будет выделено на создание единого центра управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на ул. Ледургас, на 10% будет увеличена зарплата муниципальных полицейских и выделены дополнительные 1,7 млн евро на приобретение технических средств (видеокамер и др.) для контроля движения и обеспечения общественного порядка

Рижское самоуправление продолжит финансировать деятельность Центра поддержки украинских беженцев и выделило 0,4 млн евро на различные мероприятия по гражданской обороне.

Чтобы начать внедрение жилищной программы и улучшить знания жителей об управлении своим жильем, планируется создать центр жилищной компетенции, и на эти цели выделено 0,1 млн евро. При поддержке еврофондов планируется запустить программы по восстановлению жилья.

7,9 млн евро предусмотрено на реконструкцию трех жилых зданий, 2 млн евро - на поддержку в виде муниципального софинансирования на обновление зданий и благоустройство дворов, а 1,35 млн евро - на приобретение и обновление квартир.

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