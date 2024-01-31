Расходы Рижской думы превысят 1,5 млрд евро. Это на 200 млн больше, чем доходы

Рижская дума в среду, 31 января, приняла бюджет самоуправления на текущий год, в котором расходы запланированы в размере, почти на 200 млн превышающем доходы.
Доходы муниципального бюджета запланированы в размере 1,354 евро, а расходы - более 1,545 млрд евро, при этом разницу бюджетных трат в размере 191 млн евро планируется финансировать из остатка бюджета и займов.
В прошлом году при принятии бюджета 2023 года доходы в нем были запланированы в размере 1,2 млрд евро, а расходы - 1,4 млрд евро, соответственно, и в прошлом году расходы были примерно на 200 млн евро больше доходов. Позже дума внесла в бюджет поправки. В бюджете этого года доходы запланированы в размере, на 162 млн евро превышающем план прошлого года, а запланированные расходы в этом году на 141 млн евро превышают план расходов прошлого года.
Увеличение поступлений обусловлено главным образом планируемым ростом поступлений подоходного налога с населения на 75 млн евро. В бюджете самоуправления также растут поступления из госбюджета, главным образом, под влиянием увеличения оплаты труда педагогов на 47 млн евро и поддержки на строительство путепровода на Кундзиньсале на 23,5 млн евро.
Негативное влияние на расходы оказывают неравномерная разработка документов планирования Европейского союза и соответствующие графики реализации этих проектов, а также объем доступных самоуправлению финансовых ресурсов, заявили в Рижской думе.
Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления подоходного налога с населения в Риге увеличатся на 75 млн евро, или на 10%, по сравнению с планом на 2023 год. По сравнению с фактическими поступлениями подоходного налога с населения в 2023 году планируемые поступления в 2024 году будут на 29,3 млн евро, или на 3,7% больше.
Как пояснил депутатам директор финансового департамента Улдис Ракстиньш, в бюджете этого года были заявлены потребности на 220 млн евро, а доступное фискальное пространство составляет приблизительно 67 млн евро, поэтому все нужды финансировать невозможно.
Наибольший раздел расходов - 35%, или 547,4 млн евро, - составляет образование, 24% (378,9 млн евро) - экономическая деятельность, а 13% (195,2 млн евро) - социальная защита.
На взносы в фонд выравнивания финансов самоуправлений выделено 9% бюджета самоуправления, или 133,4 млн евро. Еще 7% бюджетных расходов предусмотрено на общие правительственные службы, 5% - на обслуживание муниципальных территорий и жилья, 3% - на отдых и культуру, 2% - на общественный порядок, а 1% - на здравоохранение.
Мэр Риги Вилнис Кирсис назвал муниципальный бюджет этого года инвестиционным, так как в этом году на инвестиции предполагается выделить 240 млн евро.
Перестройку набережной Мукусалас планируется осуществить за 8,4 млн евро, на ремонт Земитанского моста запланировано более 20 млн евро, а Вантового моста - полмиллиона евро.
Кроме того, запланированы инвестиции на реализацию четвертой очереди Южного моста в размере более 44 млн евро и строительство путепровода на Кундзиньсале, на что потребуются более 47 млн евро.
Также планируется строительство соединительных узлов городского общественного транспорта на железнодорожных станциях, на что предусмотрено потратить более 9 млн евро, столько же средств планируется потратить на развитие велоинфраструктуры, а на восстановление уличной инфраструктуры запланированы 34,6 млн евро.
В этом году в Риге планируется отремонтировать более 20 школ, на что выделено 18,3 млн евро. Еще за 12 млн евро будут построены спортивные площадки возле восьми школ. 6,5 млн евро предусмотрено на приведение в порядок и ремонт территорий 53 детских садов, а 2,3 млн евро пойдут на повышение энергоэффективности рижских учебных заведений. На противопожарную систему школ планируется потратить 500 000 евро.
В этом году планируется начать строительство начальной школы в Межапарке. На эти цели предусмотрено 13,5 млн евро. А на создание дошкольного комплекса в Скансте будет выделено 11 млн евро.
Кроме того, в этом году в Риге планируется создать или обновить 19 площадок для игр и отдыха. На эти цели планируется потратить 2,6 млн евро. 7,9 млн евро будут направлены на реконструкцию трех жилых зданий. Запланированы также ремонт и восстановление квартир, находящихся в муниципальной собственности.
Как подчеркивает руководство думы, на объем расходов Рижского самоуправления на зарплаты, главным образом, влияют внешние нормативные акты и регулирование: прирост минимальной оплаты труда до 700 евро в месяц увеличит расходы бюджета самоуправления на 5,6 млн евро, а увеличение оплаты труда педагогов из бюджета самоуправления - на 16,8 млн евро.
"Учитывая ситуацию на рынке труда и установленные внешними нормативными актами ограничения на базовую зарплату для государственных должностных лиц, Рижское самоуправление решило увеличить базовую зарплату занятых в структурных подразделениях самоуправления на 6% и работников сферы образования на 12%, направив на эти цели 12,2 млн евро. Увеличение вознаграждения педагогическому персоналу более значительно и регулируется иными нормативными актами.
На увеличение зарплат педагогов в Риге с 1 января планируется направить 16,8 млн евро, по 600 000 евро планируется выделить на поддержку негосударственных организаций и организацию школьных лагерей, а также на развитие образования по предметам STEAM, а на программу привлечения педагогов Рига планирует потратить 400 000 евро.
На социальные услуги будет выделено на 20% больше финансирования, чем в прошлом году, и оно достигнет почти 60 млн евро. На социальные пособия планируется потратить 34,5 млн евро.
Более чем на 9% планируется повысить зарплату работающим в социальной сфере. На эти цели выделено 3,1 млн евро, а муниципальным полицейским предусмотрен 10%-й прирост зарплат.
По сравнению с запланированным бюджетом на 2024 год на различные расходы в социальной сфере в этом году дополнительно выделен 21 млн евро, всего в бюджете на социальную сферу предусмотрены расходы в размере 195 млн евро.
В 2024 году больше всего внимания будет уделено повышению качества социальных услуг, как путем повышения зарплат социальных работников в муниципальных учреждениях, так и повышения стоимости услуги для договорных организаций, чтобы и партнеры могли увеличить зарплату для совместного привлечения в отрасль новых работников.
На социальные пособия планируется потратить 34,5 млн евро, а на социальные услуги планируется выделить 57,7 млн евро. Дума отмечает также государственное финансирование пособий для населения и беженцев в размере 18,4 млн евро.
В этом году планируется вложить 1,5 млн евро в восстановление центров социального ухода Gaiļezers", "Mežciems" и "Stella maris", 1,7 млн евро - в завершение строительства нового дневного центра ухода на ул. Приедайнес, 11, а также привести в порядок муниципальную собственность на ул. Буртниеку, 37, которая служит важным центром социальных услуг.
Рижское самоуправление и в 2024 году проведет и поддержит различные важные мероприятия в области культуры и спорта, пообещало руководство думы при принятии бюджета. Будет выделено 0,4 млн евро на деятельность муниципальных учреждений культуры, 1 млн евро на проекты искусства и оформления городской среды, 0,1 млн евро на поддержку негосударственных культурных организаций. Дополнительные 0,3 млн евро выделены на спортивную программу профессиональной направленности для детей и юношества, а также 0,1 млн евро - на поддержку сборных по детским и юношеским видам спорта.
Дополнительное финансирование на работу с молодежью в 2024 году составит более 0,15 млн евро, что включает дополнительное финансирование уличной работы с молодежью, более значительное софинансирование значимых для самоуправления проектов в сфере работы с молодежью, программы неформального образования, пилотный проект совместного бюджета молодежи и дополнительное финансирование лагерей, в том числе лагерей для детей с функциональными нарушениями.
В сотрудничестве с государственными структурными подразделениями внутренняя безопасность тоже определена одним из приоритетов, поэтому предусмотрен прирост финансирования на 18% и он в целом достигнет 29 млн евро.
Кроме того, 8 млн евро будет выделено на создание единого центра управления и видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции на ул. Ледургас, на 10% будет увеличена зарплата муниципальных полицейских и выделены дополнительные 1,7 млн евро на приобретение технических средств (видеокамер и др.) для контроля движения и обеспечения общественного порядка
Рижское самоуправление продолжит финансировать деятельность Центра поддержки украинских беженцев и выделило 0,4 млн евро на различные мероприятия по гражданской обороне.
Чтобы начать внедрение жилищной программы и улучшить знания жителей об управлении своим жильем, планируется создать центр жилищной компетенции, и на эти цели выделено 0,1 млн евро. При поддержке еврофондов планируется запустить программы по восстановлению жилья.
7,9 млн евро предусмотрено на реконструкцию трех жилых зданий, 2 млн евро - на поддержку в виде муниципального софинансирования на обновление зданий и благоустройство дворов, а 1,35 млн евро - на приобретение и обновление квартир.
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