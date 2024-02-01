"Это [эта помощь] включает в себя новые инвестиции и новые системы вооружения, такие как легкие бомбы малого диаметра, которые уже направляются на фронт, а также поддержку восстановления оборонно-промышленной базы Украины и нашей собственной, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать бороться с теми, кто хочет украсть свободу", – подчеркнула Нуланд.

Она также указала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину силы обороны деоккупировали 50% территории, которую россияне пытались захватить. Кроме того, российский Черноморский флот и сухопутные силы понесли значительные потери.

Бомбы GLSDB

30 января издание Politico сообщило, что Украина может получить от США первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB уже 31 января. Такого оружия нет даже у американской армии. Украина будет первым государством, которое использует эти бомбы в бою.

Позже представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Украина может получить от США новые высокоточные бомбы большой дальности GLSDB. Однако он не уточнил условия поставки таких снарядов.

Дальность поражения цели составляет 150 килограммов, масса - 130 килограммов, длина - 1800 миллиметров, а масса боевой части - 93 килограмма. Такие бомбы можно выпускать с M270 и HIMARS.

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