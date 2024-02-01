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Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали Нижегородскую область

Deutsche Welle
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БПЛА украинского производства (фото из архива)
БПЛА украинского производства (фото из архива) Фото: UKRSPECSYSTEMS

Впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину атаке украинских дронов подверглась Нижегородская область. Как утверждают в оперативных службах, два беспилотника были обезврежены на территории региона системами радиоэлектронной борьбы, сообщило со ссылкой на информированный источник агентство ТАСС вечером в среду, 31 января.

БПЛА упали в лесопосадке недалеко от трассы между селами Чернуха и Старые Ключищи приблизительно в 40 километрах от Нижнего Новгорода. Повреждений и пострадавших в результате инцидента нет.

Ударам подверглись другие регионы

Утром в четверг, 1 февраля, в официальном Telegram-канале Минобороны России появились сообщения о попытках атаковать дронами другие регионы РФ. 8 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 2 - над Воронежской и 1 - над Курской.

Российские дроны атаковали Украину

В ночь на 1 февраля о российской атаке беспилотниками "Шахед" сообщило также командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинских вооруженных сил, два из них были уничтожены над Харьковской областью.

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