Украинские беспилотники впервые с начала войны атаковали Нижегородскую область

БПЛА упали в лесопосадке недалеко от трассы между селами Чернуха и Старые Ключищи приблизительно в 40 километрах от Нижнего Новгорода. Повреждений и пострадавших в результате инцидента нет.

Ударам подверглись другие регионы

Утром в четверг, 1 февраля, в официальном Telegram-канале Минобороны России появились сообщения о попытках атаковать дронами другие регионы РФ. 8 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, 2 - над Воронежской и 1 - над Курской.

Российские дроны атаковали Украину

В ночь на 1 февраля о российской атаке беспилотниками "Шахед" сообщило также командование Воздушных сил ВСУ. По данным украинских вооруженных сил, два из них были уничтожены над Харьковской областью.