"Иностранные добровольцы были убиты и ранены в результате удара противника по Бериславу", - заявил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он не уточнил обязанности этих волонтеров, но охарактеризовал их украинским словом, которое обычно означает сотрудников гуманитарных организаций.

"Российская армия убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие ранения", - добавил Прокудин, выразив соболезнования семьям погибших.

Национальная полиция Украины сообщила, что при атаке дрона были убиты двое мужчин с французским гражданством и ранены еще четыре человека. Одним из раненых оказался 41-летний мужчина из Одессы.

"Все жертвы прибыли в Херсонскую область в качестве волонтеров", - заявила полиция в приложении Telegram, добавив, что начато расследование этой атаки.

Берислав, расположенный у реки Днепр вблизи линии фронта, регулярно подвергается атакам российских дронов и артиллерии. 27 января в этом городе один человек был убит взрывным устройством, запущенным с российского дрона.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!