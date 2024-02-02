Пятница подходит к концу, но новости не отдыхают. RUS TVNET собрал главные события уходящего дня.
Главное за 2 февраля ⟩ Тревожные сообщения из Пурвциемса, американка в восторге от латвийского чая и интервью с учителем русского
Новости Латвии:
Время от времени в социальных сетях появляются тревожные сообщения о том, что незнакомец пытался заманить ребенка в машину, иногда даже применяя для этого силу. Что происходит?
Государственная полиция задержала двух человек за насильственные грабежи в районе Центрального вокзала Риги, сообщили в Госполиции. В начале этого года в полицию поступила информация о двух подобных ограблениях в Риге, в районе Привокзальной площади.
В Ледурге, в Сигулдском крае, местные жители уже два года не могут получить качественные услуги семейного врача, так как график врача неясен и у нее нет полных рабочих дней, сообщает передача Bez Tabu.
За рубежом:
Жена - украинка, муж - россиянин. Результат: решение о предоставлении защиты в Эстонии зависло на полтора года. Rus.Postimees рассказывает историю пары, дает статистику отказов в предоставлении защиты обладателям украинских паспортов и анализирует влияние наличия паспорта РФ на такие отказы.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 1 февраля был уничтожен ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Россия официально это не подтверждает, но о затоплении корабля пишут провоенные блогеры.
Интересное чтиво:
Сейчас Екатерина Берга - учитель русского языка в Латвии. Вероятно, один из самых известных как минимум на просторах социальных сетей. "Быть учителем - это нормально", - так она формулирует миссию своего блога. А еще она основала самый крупный книжный клуб в Латвии. Говорит, что участники клуба раскупили книгу на русском языке "Молоко матери" латвийской писательницы Норы Икстены и сейчас ее в Риге просто не достать.
Поговорили с Екатериной Бергой об эмиграции, русском языке, образовании и, конечно, же книгах.
Она родилась в России, вышла замуж за латыша, переехала за ним в Великобританию, но четыре года назад жизнь привела ее на родину мужа - в Латвию...
Кира - 14-летняя девочка из Мариуполя, для которой начатая Россией война в Украине принесла много горя. Она потеряла самого любимого человека на свете - отца. Сейчас девочка сирота, ведь мать Киры умерла всего через несколько недель после ее рождения, отец воспитывал ребенка один - с большой заботой и любовью. Война прервала детство Киры и разрушила ее родной город Мариуполь.
Организация "Спасите детей" в мае 2000 года обвинила туристические агентства Дании в том, что они организуют секс-поездки для педофилов в Ригу и другие столицы стран Балтии. Менеджер датского отделения "Спасите детей" Вернон Джонс тогда отметил, что "туризм педофилов" был очень закрытой темой, поэтому было очень сложно получить информацию о мужчинах, которые посещали страны Балтии, чтобы сексуально использовать детей. Что происходило в Риге в начале 2000-х?
В Атлантическом океане относительно недалеко от берегов Северной Америки расположены окруженные различными мифами Бермудские острова. Как оказалось, в столице Бермудских островов Гамильтоне самая дорогая жизнь в мире, свидетельствуют обобщенные данные организации Numbeo.
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