Главное за 2 февраля ⟩ Тревожные сообщения из Пурвциемса, американка в восторге от латвийского чая и интервью с учителем русского

Интересное чтиво:

Сейчас Екатерина Берга - учитель русского языка в Латвии. Вероятно, один из самых известных как минимум на просторах социальных сетей. "Быть учителем - это нормально", - так она формулирует миссию своего блога. А еще она основала самый крупный книжный клуб в Латвии. Говорит, что участники клуба раскупили книгу на русском языке "Молоко матери" латвийской писательницы Норы Икстены и сейчас ее в Риге просто не достать.

Поговорили с Екатериной Бергой об эмиграции, русском языке, образовании и, конечно, же книгах.

Она родилась в России, вышла замуж за латыша, переехала за ним в Великобританию, но четыре года назад жизнь привела ее на родину мужа - в Латвию...

Кира - 14-летняя девочка из Мариуполя, для которой начатая Россией война в Украине принесла много горя. Она потеряла самого любимого человека на свете - отца. Сейчас девочка сирота, ведь мать Киры умерла всего через несколько недель после ее рождения, отец воспитывал ребенка один - с большой заботой и любовью. Война прервала детство Киры и разрушила ее родной город Мариуполь.

Организация "Спасите детей" в мае 2000 года обвинила туристические агентства Дании в том, что они организуют секс-поездки для педофилов в Ригу и другие столицы стран Балтии. Менеджер датского отделения "Спасите детей" Вернон Джонс тогда отметил, что "туризм педофилов" был очень закрытой темой, поэтому было очень сложно получить информацию о мужчинах, которые посещали страны Балтии, чтобы сексуально использовать детей. Что происходило в Риге в начале 2000-х?

В Атлантическом океане относительно недалеко от берегов Северной Америки расположены окруженные различными мифами Бермудские острова. Как оказалось, в столице Бермудских островов Гамильтоне самая дорогая жизнь в мире, свидетельствуют обобщенные данные организации Numbeo.

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