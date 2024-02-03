Arco Real Estate: В январе в Риге резко выросло предложение квартир

В отчете отмечается, что количество предложений квартир в крупнейших микрорайонах Риги в конце года резко снизилось, но в январе снова пережило резкий рост. Уровень предложения в январе был выше, чем за тот же период прошлого года - в первом месяце этого года он превысил отметку в 1600 единиц.

Arco Real Estate отмечает, что наибольшее предложение в январе было в Пурвциемсе - 241 квартира, в свою очередь самое маленькое в Болдерае - 39 квартир.

В прошлом месяце количество предложений квартир выросло практически во всех крупных микрорайонах Риги. Больше всего число предложений выросло в Плявниеках – на 50%. В то же время предложение квартир в Иманте и Золитуде в январе осталось неизменным.

В январе, анализируя количество предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть по количеству жителей, самое большое предложение было в Межциеме. В свою очередь в Иманте количество предложений было пропорционально самым низким.

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