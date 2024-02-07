Европа утрет нос "Газпрому": вместо газа будет водород

В Европе совокупные инвестиции в сектор возобновляемого водорода могут достичь 180-470 миллиардов евро к 2050 году. В новой отрасли будет прямо или косвенно трудоустроено до 1 миллиона человек. Ряд проектов будет реализован уже к 2030 году.