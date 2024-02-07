Европа утрет нос "Газпрому": вместо газа будет водород

Евросоюз нашел альтернативу российскому газу: его заменит водород. В начале 2024 года операторы газотранспортных систем подписали важное соглашение по проекту Северо-Балтийского водородного коридора. Речь идет о магистральном трубопроводе, аналогичном "Северному потоку", который пройдет и через Латвию. Рассматривается возможность и строительства водородного хранилища, сопоставимого с Инчукалнским. А Финляндии отведена роль балтийского водородного "Газпрома". TVNET+ выяснил подробности грандиозных проектов.
В Европе совокупные инвестиции в сектор возобновляемого водорода могут достичь 180-470 миллиардов евро к 2050 году. В новой отрасли будет прямо или косвенно трудоустроено до 1 миллиона человек. Ряд проектов будет реализован уже к 2030 году.
Запланировано построить семь водородных коридоров, один из которых - Северо-Балтийский - будет проходить через Латвию. Для этого частично будут использоваться существующие магистральные газопроводы. Благодаря водородным проектам уже к 2030 году планируется заместить 25-50 миллиардов кубометров импортируемого российского газа.