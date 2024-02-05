Лицензия для банка Indexo: когда ожидается решение?

Как сообщили в Indexo, компания получила подтверждение от Банка Латвии и Европейского центрального банка о том, что поданы все необходимые документы. Банк Латвии также сообщил, что срок рассмотрения заявки - до 22 апреля 2024 года.

В Indexo подчеркнули, что новый банк будет готов начать обслуживание клиентов вскоре после получения лицензии.

Как сообщалось, 19 декабря 2022 года была зарегистрирована дочерняя компания Indexo - IDX1R, которая впоследствии станет банком Indexo.

В 2023 году были завершены работы по созданию информационно-технологической инфраструктуры банка, создано мобильное приложение, разработаны основные продукты для частных лиц. После получения лицензии банк начнет работу с частными клиентами, а позже внедрит услуги для бизнеса.

В 2022 году аудированные убытки Indexo составили 1,271 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Крупнейшими акционерами Indexo являются SIA Perfect Match (8,44%), SIA VSCAP (6,45%), эстонская компания Barolo Finants (5,67%), эстонское предприятие Saggis (5,67%), SIA IN Finance (5,97%) и Марцис Мартинсонс (6%). У остальных акционеров менее 5%.

Indexo было основано в 2017 году, его акции котируются в официальном списке биржи Nasdaq Riga.

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