Дом Москвы будет передан Министерству финансов для перепродажи: деньги пойдут Украине

Министерство сообщения планирует передать Дом Москвы Министерству финансов, которое затем продаст его на аукционе, сообщается на Портале правовых актов.
Как пояснили в Минсообщения, министерство не управляет недвижимостью, не связанной с инфраструктурой сектора транспорта и коммуникаций, и у него возможностей для управления зданием.
Крупнейшим управляющим государственной недвижимостью с опытом сдачи в аренду и привлечения поставщиков услуг является ГАО Valsts nekustamie īpašumi(VNĪ), которое управляет и недвижимостью, принадлежащей Министерству финансов.
Проект распоряжения Кабинета министров предусматривает передачу Дома Москвы Минфину, а управление им будет делегировано VNĪ. Также предусмотрено уполномочить VNĪ продать Дом Москвы с аукциона.
Вырученные средства будут переданы Украине или украинцам.
Уже сообщалось, что 11 января Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимого для предотвращения угрозы национальной безопасности", который предусматривает передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность.
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