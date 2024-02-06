Дом Москвы будет передан Министерству финансов для перепродажи: деньги пойдут Украине

Как пояснили в Минсообщения, министерство не управляет недвижимостью, не связанной с инфраструктурой сектора транспорта и коммуникаций, и у него возможностей для управления зданием.

Крупнейшим управляющим государственной недвижимостью с опытом сдачи в аренду и привлечения поставщиков услуг является ГАО Valsts nekustamie īpašumi(VNĪ), которое управляет и недвижимостью, принадлежащей Министерству финансов.

Проект распоряжения Кабинета министров предусматривает передачу Дома Москвы Минфину, а управление им будет делегировано VNĪ. Также предусмотрено уполномочить VNĪ продать Дом Москвы с аукциона.

Вырученные средства будут переданы Украине или украинцам.

Уже сообщалось, что 11 января Сейм принял в окончательном чтении закон "Об отчуждении недвижимого имущества, необходимого для предотвращения угрозы национальной безопасности", который предусматривает передачу так называемого Дома Москвы в государственную собственность.

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