Латвия открыла ворота для трудовой миграции

Эти правила предусматривают, что во всех отраслях народного хозяйства минимальная зарплата иностранных работников находится на уровне средней зарплаты по отрасли.

Прежние правила требовали, чтобы приглашенная из-за границы рабочая сила получала заработную плату на уровне средней заработной платы во всем народном хозяйстве.

Средняя брутто-зарплата в Латвии в третьем квартале 2023 года достигла 1549 евро в месяц, продемонстрировав годовой прирост на 11,8%.

Значительный рост зарплаты в Латвии наблюдался уже в предыдущие годы - с 2014 года более 5% в год.

Новые нормы удовлетворяют ожиданиям предпринимателей, которые ранее жаловались, что средняя зарплата в ряде отраслей не достигает средней зарплаты во всем народном хозяйстве, потому в таких условиях привлекать рабочую силу невыгодно. Проект поддержали и представители бизнеса, ведь дефицит рабочей силы в Латвии действительно существует.

На портале Госагентства занятости зарегистрировано более 10 000 долгосрочных вакансий, и это более 40% зарегистрированных вакансий в стране.

Считается, что эти цифры являются причиной нынешнего экономического застоя, однако этот аргумент кажется надуманным - очевидно, что основной причиной стагнации является плохая экономическая ситуация на экспортных рынках Латвии - Скандинавии, Германии и Великобритании, что резко сократило спрос.

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