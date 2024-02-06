Кредиторы требуют от владельца ресторана Čarlstons сотни тысяч евро

Владелец ресторана Čarlstons - неплатежеспособное SIA BBQ - получил претензии от кредиторов на сумму 276 918 евро, сообщил администратор неплатежеспособности предприятия Рейнис Знотиньш.
Все требования состоят из требований необеспеченных кредиторов.
Администратор процесса неплатежеспособности фирмы BBQ созвал собрание кредиторов на 22 февраля 2024 года.
В повестку дня собрания кредиторов включен один вопрос - о признании обоснованными затрат процесса неплатежеспособности должника на оценку незаложенного движимого имущества.
Собрание кредиторов пройдет в дистанционной форме, голосование участников собрания состоится в письменной форме.
Ранее сообщалось, что Рижский районный суд признал владельца ресторана Čarlstons SIA BBQ неплатежеспособным, свидетельствуют данные Регистра неплатежеспособности.
Также Рижский районный суд прекратил дело о правовой защите компании BBQ.
В отношении предприятия был начат процесс неплатежеспособности, поскольку оно не смогло выполнить обязательства, указанные в плане мероприятий по процессу правовой защиты.
Во вторник, 12 сентября, суд принял решение объявить компанию BBQ неплатежеспособной. Администратором процесса неплатежеспособности предприятия назначен Рейнис Знотиньш.
В 2022 году компания BBQ работала с оборотом 839 820 евро, что на 45,9% больше, чем в 2021 году, при этом компания понесла убытки в размере 105 346 евро в отличие от прибыли годом ранее.
Компания BBQ была зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составлял 2845 евро, сообщается на портале Firmas.lv. Единственным владельцем BBQ является Артур Бирнбаумс.
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