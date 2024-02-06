Кредиторы требуют от владельца ресторана Čarlstons сотни тысяч евро

Все требования состоят из требований необеспеченных кредиторов.

Администратор процесса неплатежеспособности фирмы BBQ созвал собрание кредиторов на 22 февраля 2024 года.

В повестку дня собрания кредиторов включен один вопрос - о признании обоснованными затрат процесса неплатежеспособности должника на оценку незаложенного движимого имущества.

Собрание кредиторов пройдет в дистанционной форме, голосование участников собрания состоится в письменной форме.

Ранее сообщалось, что Рижский районный суд признал владельца ресторана Čarlstons SIA BBQ неплатежеспособным, свидетельствуют данные Регистра неплатежеспособности.

Также Рижский районный суд прекратил дело о правовой защите компании BBQ.

В отношении предприятия был начат процесс неплатежеспособности, поскольку оно не смогло выполнить обязательства, указанные в плане мероприятий по процессу правовой защиты.

Во вторник, 12 сентября, суд принял решение объявить компанию BBQ неплатежеспособной. Администратором процесса неплатежеспособности предприятия назначен Рейнис Знотиньш.

В 2022 году компания BBQ работала с оборотом 839 820 евро, что на 45,9% больше, чем в 2021 году, при этом компания понесла убытки в размере 105 346 евро в отличие от прибыли годом ранее.

Компания BBQ была зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составлял 2845 евро, сообщается на портале Firmas.lv. Единственным владельцем BBQ является Артур Бирнбаумс.

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