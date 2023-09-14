Владелец известного латвийского ресторана признан неплатежеспособным

Также Рижский районный суд прекратил дело о правовой защите компании BBQ.

В отношении предприятия был начат процесс неплатежеспособности, поскольку оно не смогло выполнить обязательства, указанные в плане мероприятий по процессу правовой защиты.

Во вторник, 12 сентября, суд принял решение объявить компанию BBQ неплатежеспособной. Администратором процесса неплатежеспособности предприятия назначен Рейнис Знотиньш.

Требования кредиторов к должнику должны быть предъявлены администратору до 13 октября 2023 года.

Уже сообщалось, что 23 февраля 2022 года Рижский районный суд возбудил дело о правовой защите BBQ, а 28 июня 2022 года суд вынес решение о проведении процесса правовой защиты и утвердил план действий по процессу правовой защиты.

Для осуществления процесса правовой защиты был установлен двухлетний срок.

Также сообщалось, что ресторан прекратил свою работу 3 сентября 2023 года.

В 2022 году компания BBQ работала с оборотом 839 820 евро, что на 45,9% больше, чем в 2021 году, при этом компания понесла убыток в размере 105 346 евро в отличие от прибыли годом ранее.

Компания BBQ была зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составлял 2845 евро, сообщает Firmas.lv. Единственным владельцем BBQ является Артур Бирнбаумс.