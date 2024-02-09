Газета: можно ли найти работу за пределами Риги?

"Например, в Риге уровень безработицы составляет около 4%, а средняя зарплата достигает 1715 евро (брутто), тогда так в Латгале уровень безработицы превышает 10%, а в регионах в целом зарплата на 36% ниже, чем в Риге. Такие экономические и социальные различия между регионами способствуют миграции квалифицированной рабочей силы из менее развитых регионов, тем самым увеличивая региональное неравенство", - говорит Айвис Бродиньш, руководитель Alma Career Latvia (cv. lv).

Хотя Рига превосходит регионы более конкурентоспособными предложениями работы, есть и положительные примеры, когда можно увидеть обратное.

В качестве примера Бродиньш называет производственные предприятия в Валмиере, Цесисе, Елгаве, Огре, которые успешно привлекают не только местных работников, но и рабочую силу из Риги, предлагая льготы, в том числе гарантированный транспорт и услуги служебных гостиниц.

Подобные тенденции можно наблюдать и в латвийском стартап-секторе, где наибольшее количество вновь созданных компаний находится в Риге и ее окрестностях, но есть они также в Елгаве, Валмиере и Лиепае.

На сайте visidarbi.lv, где собраны вакансии с 13 ресурсов, можно увидеть, что из всех вакансий в Латвии - 10,5 тысяч - около восьми тысяч вакансий находятся в Риге и Рижском регионе.

В регионах количество вакансий гораздо меньше. "Поэтому люди вынуждены переезжать в Ригу или искать работу за пределами Латвии", - говорит директор по маркетингу Workingday Latvia Марис Силиниекс.

Владелец Forevers Андрей Ждан также подтверждает, что наибольшая конкуренция со стороны работодателей за привлечение работников наблюдается в Риге и Рижском районе. С другой стороны, соискатели, которые живут в 1-1,5 часах езды от Риги и мобильны, могут легко найти работу.

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