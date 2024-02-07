Летом повысятся тарифы Rīgas ūdens

С 1 июня тариф на водоснабжение планируется увеличить на 10,3% - с 1,17 до 1,29 евро за кубометр без налога на добавленную стоимость (НДС), на канализацию - на 9,3%, с 0,97 до 1,06 евро за кубометр. Таким образом, общий тариф на водоснабжение и канализацию вырастет с 2,14 до 2,35 евро за кубометр без НДС.

В свою очередь с июня 2026 года тариф на водоснабжение планируется увеличить до 1,31 евро за кубометр, на канализацию - до 1,09 евро за кубометр без НДС.

В конце января Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новый проект тарифов на услуги водоснабжения, которые с 1 марта увеличатся на 2%. Тариф на водоснабжение и канализацию составит 2,14 евро без НДС за кубометр вместо нынешних 2,10 евро, а с НДС - 2,59 евро за кубометр вместо нынешних 2,54 евро.

Оборот Rīgas ūdens в 2022 году составил 65,725 млн евро, прибыль - 5,161 млн евро. За девять месяцев прошлого года оборот предприятия составил 45,664 млн евро, прибыль - 3,007 млн евро.

Rīgas ūdens предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких регионах вокруг столицы - в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод.

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