Когда могут начать курсировать пассажирские поезда между Ригой и Тарту?

Обеспечение железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой в скором времени невозможно, хотя Министерство климата Эстонии выделило на эти цели 300 000 евро.

Член правления Elron Мярт Эренпрейс отметил, что обычно графики курсирования поездов составляются на длительный период. Для запуска пассажирских поездов между Тарту и Ригой используемые Elron поезда Stadler FLIRT необходимо сертифицировать для работы в Латвии. Это происходит при посредничестве Европейского железнодорожного агентства. В Латвии также должны быть проведены тестовые прогоны поездов.

Второй вопрос касается модели работы такого маршрута - например, может ли эстонский машинист управлять поездом без присутствия латвийского машиниста. При создании маршрута Elron необходимо сотрудничать с латвийской компанией - оператором пассажирских поездов Pasažieru vilciens, работающим под брендом Vivi, пишет Tartu Postimees.

Третий вопрос - инфраструктура, например, соответствующие требованиям возможности посадки и высадки пассажиров, высота перронов и доступ к поездам людей с ограниченными возможностями. Четвертый вопрос - обеспечение технической поддержки на территории Латвии на случай аварии или ремонта.

Однако один из важнейших вопросов - о том, какое время ежедневного курсирования может предложить железная дорога Латвии, сообщает издание.

Нынешняя цель Elron - открыть движение пассажирских поездов между Тарту и Ригой в сентябре или октябре. Многое зависит от того, как быстро будут проведены подготовительные работы, сколько неожиданных вопросов возникнет и как скоро латвийское правительство и надзорные органы выполнят свою работу, перечислил Эренпрейс.

В настоящее время Elron планирует, что между Тарту и Ригой будет курсировать один поезд в день. План предусматривает продление до Риги маршрута поезда Таллинн - Тапа - Йыгева - Тарту - Валга. Поезд будет прибывать в Ригу вечером и отбывать в Эстонию на следующее утро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!