Фото ⟩ Как производить в Латвии больше лекарств? Министр экономики посетил Olainfarm

В свою очередь председатель правления Olainfarm Юрис Бундулис подчеркнул в ходе встречи, что в ближайшие пять лет в развитие планируется вложить по крайней мере 100 миллионов евро. Предприятие использует также доступные программы государственной поддержки по различным направлениям, что позволяет существенно расширить портфель продуктов компании, повысить конкурентоспособность и экспортный потенциал.

"Со сменой акционеров Olainfarm несколько лет назад мы полностью пересмотрели стратегию развития компании и поставили перед собой цель войти в десятку крупнейших европейских производителей медикаментов в своих терапевтических группах. За два года мы сделали очень многое – подали на регистрацию на рынках стран Евросоюза 21 новый препарат. В этом году мы планируем сделать это еще для 20 новых лекарств. Кроме того, в прошлом году были начаты масштабные проекты с целью сделать работу более эффективной и увеличить производственные мощности, а также мы вкладываем средства в долгосрочное производство, начиная такие масштабные проекты, как создание парка солнечных панелей и проектирование самого современного в Балтии оборудования для очистки сточных вод химии и фармации", - говорит председатель правления Olainfarm Юрис Бундулис.