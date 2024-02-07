Фото ⟩ Как производить в Латвии больше лекарств? Министр экономики посетил Olainfarm

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис посетил ведущее фармацевтическое предприятие Балтии АО Olainfarm. В ходе встречи министр и руководство предприятия обсудили актуальные вопросы, касающиеся возможностей развития латвийских производителей медикаментов, нового портфеля продуктов Olainfarm, инвестиций в модернизацию и увеличение производственных мощностей, а также еще более быстрого расширения деятельности на рынках западных странах и мировом рынке.
В ходе встречи министр также посетил фармацевтический завод Olainfarm, где ежегодно производится и для пациентов более одного миллиарда таблеток и капсул. Согласно долгосрочной стратегии компании, в ближайшие годы за счет программ государственной поддержки планируется существенно увеличить производственные мощности, увеличить объемы экспорта более чем на 80%.
"Фармация - одна из самых сильных и экспортируемых отраслей латвийской экономики, имеющая очень высокий экспортный потенциал. Она, несомненно, вносит существенный вклад в общее развитие и рост страны, помимо создания продуктов с высокой добавленной стоимостью. (...) Задача государства состоит в том, чтобы эффективно и продуманно оказывать поддержку компаниям для развития экспортного потенциала как с помощью различных финансовых инструментов, так и делая нашу бизнес-среду более дружественной для местных коммерсантов, например, путем снижения административного бремени. Нам необходимо создать такую бизнес-среду, которая не только привлекает новые инвестиции в Латвию, но и помогает расти и развиваться компаниям национального капитала", - подчеркнул во время встречи министр экономики Викторс Валайнис.
Министр также напомнил, что в госбюджете этого года предусмотрено дополнительное финансирование кредитов компаниям для реализации крупных инвестиционных проектов, а на совершенствование систем трансфера технологий в этом году предусмотрено 26,5 миллионов евро.
В свою очередь председатель правления Olainfarm Юрис Бундулис подчеркнул в ходе встречи, что в ближайшие пять лет в развитие планируется вложить по крайней мере 100 миллионов евро. Предприятие использует также доступные программы государственной поддержки по различным направлениям, что позволяет существенно расширить портфель продуктов компании, повысить конкурентоспособность и экспортный потенциал.
"Со сменой акционеров Olainfarm несколько лет назад мы полностью пересмотрели стратегию развития компании и поставили перед собой цель войти в десятку крупнейших европейских производителей медикаментов в своих терапевтических группах. За два года мы сделали очень многое – подали на регистрацию на рынках стран Евросоюза 21 новый препарат. В этом году мы планируем сделать это еще для 20 новых лекарств. Кроме того, в прошлом году были начаты масштабные проекты с целью сделать работу более эффективной и увеличить производственные мощности, а также мы вкладываем средства в долгосрочное производство, начиная такие масштабные проекты, как создание парка солнечных панелей и проектирование самого современного в Балтии оборудования для очистки сточных вод химии и фармации", - говорит председатель правления Olainfarm Юрис Бундулис.
В ходе встречи стороны также обсудили необходимость дальнейшего укрепления предприятий латвийской фармацевтической отрасли и их конкурентоспособности. Например, 94% латвийского рынка лекарств составляют импортные медикаменты, но расширяя предложение на рынке продукции местных производителей, мы можем не только усилить конкуренцию, но и способствовать снижению цен за счет более широкого использования непатентованных медикаментов.
Увеличение доли местных производителей на рынке Латвии также будет способствовать большей надежности физической доступности лекарств для латвийских пациентов, снижая риски, вызванные перебоями в поставках. Поскольку местные латвийские производители лекарств в настоящее время конкурируют с многомиллиардными международными фармацевтическими компаниями на всех рынках, критически важно учитывать глобальный контекст и жесткое регулирование отрасли в инструментах регулирования и поддержки отрасли. Например, чтобы новый продукт пришел к пациенту, компании требуется минимум 2,5 года для выполнения всех регистрационных и нормативных требований, которые к тому же могут различаться на разных рынках.
Дочернее предприятие АО AB City АО Olainfarm — одна из крупнейших фармацевтических компаний в странах Балтии с 50-летним опытом производства лекарственных средств и химико-фармацевтических продуктов. Компания производит качественную, безопасную и эффективную продукцию для Латвии и всего мира. Продукция, производимая Olainfarm, экспортируется более чем в 60 стран мира. В компании ежедневно трудятся около 840 сотрудников. В 2023 году Olainfarm вновь завоевало золотую категорию в Индексе устойчивого развития и было признано Дружественным семье предприятием.
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