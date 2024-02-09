Годовая инфляция в январе составила 0,9%. Какие товары и услуги подорожали больше всего?

Потребительские цены в Латвии в январе этого года выросли на 0,8% по сравнению с декабрем и на 0,9% в годовом исчислении - в январе этого года по сравнению с январем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,6%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос в январе на 7,3% по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
Наиболее существенное влияние на изменение уровня цен в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года оказали товары и услуги, связанные с жильем (+0,4 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта) и одежда и обувь (-0,3 процентного пункта).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли за месяц на 1,5%.
Наиболее значительно выросли цены на свежие овощи (+9,6%) и свежие фрукты (+2,8%). После завершения акций цены выросли на сыр и творог (+3,2%), сливочное масло (+7,5%), молочные продукты (+2,4%) и йогурты (+4,1%), мясо птицы (+1,9%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,5%). Также выросли цены на картофель (+3,4%) и свинину (+0,8%). С другой стороны, под влиянием акций снизились цены на яйца (- 4,7%), сухофрукты и орехи (-4,2%), сладости (-3,1%) и макароны (-2,4%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 4,9%. В результате зимних скидок и распродаж средний уровень цен на одежду снизился на 5,1%, а на обувь - на 4,8%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц вырос на 2,5%.
Электроэнергия подорожала в среднем на 5,6% и стала самым значительным фактором роста цен в группе.
С 1 января 2024 года прекратилось действие льгот для физических лиц по фиксированной части тарифа на электроснабжение (плата за поддержание мощности) и вступило в силу снижение фиксированной части тарифа на услуги распределительной системы для бытовых подключений до 25 ампер.
Кроме того, с 1 января 2024 года вступили в силу новые тарифы на распределение природного газа, в результате газ подорожал на 12,2%.
Услуги по управлению домами также подорожали на 5,2% за месяц. Услуги по сбору отходов подорожали в среднем на 6,5% из-за повышения налога на природные ресурсы, а твердое топливо и тепловая энергия стали дешевле.
В группе "Здравоохранение" цены за месяц выросли на 1,8%. Подорожали стоматологические услуги, лекарственные препараты и услуги врачей-специалистов.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели за месяц на 1,1%, в основном за счет снижения тарифов на пассажирские авиаперевозки. Однако цены на топливо выросли на 0,6%, причем дизельное топливо подорожало на 0,7%, а бензин - на 0,7%. Цены на автогаз остались без изменений, обслуживание и ремонт личного автотранспорта подорожали.
В группе "Разные товары и услуги" цены за месяц выросли на 2,9%. Товары личной гигиены и красоты стали дороже, в основном из-за окончания акций. Также подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты.
В других потребительских группах наиболее значительно за месяц выросли цены на бытовую химию и средства по уходу, домашнюю мебель, вино, крепкие напитки и корма для домашних животных. Цены снизились на гостиничные услуги и художественную литературу.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,8 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-1,4 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.
Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен за год внесли свежие овощи (+22,9%) и свежие фрукты (+10,7%). Рост цен был зафиксирован на свинину (+9,3%) и вяленое, соленое или копченое мясо (+3%). Также выросли цены на кофе (+10,1%), хлеб (+3,1%), кондитерские изделия (+5,2%), оливковое масло (+28,3%), мороженое (+13,4%), сладости (+18,9%), фруктовые и овощные соки (+10,9%). С другой стороны, цены упали на молоко (-19,5%), молочные продукты (-10,5%), мясо птицы (-5,2%), муку и крупы (-8,2%), растительное масло (-14,8%), яйца (-7,1%) и сливочное масло (-9,4%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,4%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,4%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 7,4%. Наиболее значительно за год снизились цены на отопление (-19,3%). Цены снизились на твердое топливо (-20,5%), природный газ (-19,2%), электроэнергию (-2,7%), услуги канализации (-11,9%) и водоснабжения (-3,4%). С другой стороны, подорожали услуги управления жильем (+7,7%), аренда (+8%) и вывоз мусора (+13,1%). Также выросли цены на услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 6,8%. За год подорожали стоматологические услуги, лекарственные препараты, услуги врачей-специалистов, а также услуги медицинских лабораторий и рентгеновских центров.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 2,5%, что обусловлено падением цен на топливо на 6,3%. Дизельное топливо подешевело на 7,7%, бензин - на 2,9%, автогаз - на 15,5%. Цены на подержанные автомобили также снизились за год. Цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта и прочие услуги для личного автотранспорта выросли.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год вырос на 6,2%. Услуги питания подорожали на 6,6% в ресторанах и кафе, на 6,5% в столовых и на 4,6% в быстром питании. Подорожали за год и гостиничные услуги.
В группе "Разные товары и услуги" цены за год выросли на 5,4%, в основном за счет роста цен на товары личной гигиены и красоты. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, услуги по уходу за детьми и плата за проживание в домах престарелых.
В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на бытовую химию и средства по уходу, одежду, корм для домашних животных, дошкольное образование и абонирование ТВ.
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