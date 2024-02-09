Годовая инфляция в январе составила 0,9%. Какие товары и услуги подорожали больше всего?

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки (+0,8 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,5 процентного пункта), здравоохранение (+0,4 процентного пункта) и товары и услуги, связанные с жильем (-1,4 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены выросли на 2,9% по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее значительный вклад в повышение среднего уровня цен за год внесли свежие овощи (+22,9%) и свежие фрукты (+10,7%). Рост цен был зафиксирован на свинину (+9,3%) и вяленое, соленое или копченое мясо (+3%). Также выросли цены на кофе (+10,1%), хлеб (+3,1%), кондитерские изделия (+5,2%), оливковое масло (+28,3%), мороженое (+13,4%), сладости (+18,9%), фруктовые и овощные соки (+10,9%). С другой стороны, цены упали на молоко (-19,5%), молочные продукты (-10,5%), мясо птицы (-5,2%), муку и крупы (-8,2%), растительное масло (-14,8%), яйца (-7,1%) и сливочное масло (-9,4%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия вырос за год на 7,7%. Цены на алкогольные напитки выросли на 8,4%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 6,4%.