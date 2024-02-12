Шмите-Роке получила полномочия генерального директора VID

В понедельник, 12 февраля, уходящая с поста генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иева Яунземе передала полномочия Байбе Шмите-Роке, которая приступит к исполнению должностных обязанностей со вторника, 13 февраля, сообщили агентству LETA представители Министерства финансов.
В ближайшее время VID ждет ряд структурных изменений, которые помогут сделать службу современным и ориентированным на клиента сервисным учреждением, обещает Минфин.
Правительство утвердило Шмите-Роке в должности 30 января.
Главные рабочие задачи нового гендиректора VID включают в себя цифровое развитие VID, в том числе создание и внедрение системы управления данными VID, утверждение плана развития системы информационных технологий (IT) службы и обеспечение доступности услуг VID через мобильное приложение.
Важной задачей также станет развитие клиентского сервиса, ориентированное на повышение удовлетворенности клиентов VID, обеспечение проактивной реакции на ситуацию клиента с четкими и своевременными решениями, а также совершенствование системы мировых соглашений для сотрудничества с клиентом в спорных ситуациях. Кроме того, важными задачами будут мероприятия по сокращению теневой экономики, успешная реорганизация VID и управления налоговой и таможенной полиции и улучшение репутации службы.
Минфин предложил принять меры по совершенствованию деятельности VID, изменив организационную структуру VID. Главная задача реформы VID - способствовать выполнению установленной стратегией VID миссии - стать надежным союзником VID по налоговым и таможенным делам для честного предпринимательства и общества.
Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке занимала должность замдиректора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняла обязанности директора налогового управления VID.
Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.
В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны.
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