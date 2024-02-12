Шмите-Роке получила полномочия генерального директора VID

Шмите-Роке работает в VID с 2000 года, в 2015 году она стала руководителем отдела оборота акцизных товаров. С 2020 года Шмите-Роке занимала должность замдиректора налогового управления VID, а с мая 2023 года исполняла обязанности директора налогового управления VID.

Наряду с указанными должностями Шмите-Роке участвовала в работе и возглавляла различные комитеты и советы. С 2005 года она является членом рабочей группы Министерства финансов по прогнозированию, с 2006 года - членом акцизного комитета Еврокомиссии, а с 2015 года возглавляет акцизный консультативный совет VID.

В Латвийском университете Шмите-Роке получила профессиональную степень магистра экономики и в настоящее время учится в докторантуре Рижского технического университета в области экономики и управления. В докторантуре Шмите-Роке в качестве научного ассистента проводит исследования о налоговой системе как инструменте устойчивого развития страны.

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