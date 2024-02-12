В январе счета за отопление значительно выросли. Для некоторых - в два раза

Январские морозы теперь ощущаются "на кошельке" - особенно это касается жителей неутепленных и нереновированных домов. И таких домов большинство. Хотя средняя температура воздуха в Риге в январе была всего на 2,4 градуса ниже, чем в декабре, разница в счетах существенная.

Например, разница между счетами за декабрь и январь за квартиру площадью менее 50 квадратных метров в неутепленном кирпичном доме составляет 51 евро. Аналогичную ситуацию можно обнаружить и в других домах. Например, разница в 52 евро между счетами за декабрь и январь за квартиру площадью 58 квадратных метров в панельном доме.

Большинство жителей, опрошенных Латвийским телевидением, также подтвердили, что ощущают рост расходов на отопление. Хотя счета за отопление выросли почти у всех опрошенных, некоторые жители отметили, что увеличение было совершенно незначительное.

В компании Rīgas namu pārvaldnieks, которая управляет несколькими тысячами домов, заявили,

что на размер счета влияет количество тепла, подаваемого в здание, и оно может быть разным даже для двух одинаковых зданий. На это может влиять не только техническое состояние дома, но и особенности вентиляции.

"Один фактор - это цена отопления. Другой фактор - температура наружного воздуха. И другие факторы - это то, как используется дом, например, как вентилируются помещения. Если посмотреть на эти счета за последние три месяца в целом, то фактически счет будет в среднем на 30-50% выше, чем был раньше", - пояснил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Также следует учитывать, что значительная часть населения до сих пор проживает в неотремонтированных и неутепленных домах с устаревшим отопительным оборудованием, что влияет на стоимость отопления.

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