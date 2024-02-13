Одобрено перераспределение 200 млн евро для развития ПВО Латвии

Кабинет министров во вторник утвердил перераспределение 200 млн евро в бюджете для развития системы противовоздушной обороны (ПВО) Латвии.
Латвия обязалась с 2023 по 2027 год ежегодно дополнительно выделять 200 млн евро на укрепление своей противовоздушной обороны, в целом вложив за пять лет в эту сферу 1 млрд евро, что позволит повысить обороноспособность страны и укрепить безопасность в условиях меняющейся геополитической ситуации.
30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало с немецкой компанией Diehl Defence договор о поставках систем ПВО средней дальности IRIS-T, что обеспечит многоуровневую противовоздушную оборону в стране.
Сумма договора составляет около 600 млн евро, и ожидается, что поставки систем IRIS-T начнутся в 2026 году.
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