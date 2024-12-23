Как не обанкротиться, оставшись на выходных в хорошей гостинице в Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Лигатне

Даугавпилс на праздники украшен, как принцесса. Когда идешь по полукилометровой улице Ригас, одной из первых в Латвии, которую в конце 70-х превратили в пешеходную улицу, глаза блестят от ярких декораций. Надо сказать, что и вне центра великолепия хватает. В Даугавпилсе много уютных кафе со стильным интерьером, в которых можно вкусно и сытно поесть, а цены не кусаются так сильно, как в Риге. В самом центре города, недалеко от вокзала есть небольшой отель со странным названием Neiroprakse Mini Hotel. Но пусть это вас не пугает. Отель совсем новый, - здания, где расположена практика неврологии, открыты на втором этаже в 2023 году и имеют всего несколько номеров. Идеальная, со вкусом устроенная, чистая и тихая. Даже полотенца пахнут, как цветы, и постельное белье настолько белое, что глаза блестят. Вдвоем ночь с 24 на 25 декабря в ней можно провести за 62 евро. Завтрак не предлагается, но на расстоянии вытянутой руки есть продуктовые магазины и множество кафе.