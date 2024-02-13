Политики отмечают важную роль активности избирателей на выборах в Европарламент

Хорошим результатом для ОС Познякс считает один мандат, очень хорошим - два мандата из девяти. Познякс подчеркнул, что все будет зависеть от активности избирателей.

Лидер списка "Прогрессивных" Элина Пинто отметила, что для партии важно показать, что у нее хорошие предложения и сильная команда. "Стартовый номер не так важен, как результат на финишной прямой, который определят избиратели", - подчеркнула представитель партии.

Пинто также заявила, что "Прогрессивные" полны решимости получить в Европарламенте как минимум два места.

Лидер партии "Народ. Земля. Страна" (НЗС) Александр Кирштейнс сказал, что видит хорошие шансы на выборах в Европарламент, поскольку серьезные программы есть только у возглавляемой им партии и "Нового Единства". Участие в выборах в Европарламент НЗС воспринимает как часть марафона, поскольку основная цель партии - показать хорошие результаты на выборах в Сейм.

Лидер списка партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс заявил, что партия намерена получить как минимум два или даже три места.

Как сообщалось, под первым номером на выборы в Европейский парламент в Латвии выйдет "Согласие", а последний, 16-й номер достался партии "Стабильности!".

В состоявшейся сегодня в Сейме жеребьевке списков кандидатов второй номер выпал Новой консервативной партии, третий - Национальному объединению, четвертый - партии "Латвия на первом месте", пятый - "Для развития Латвии", шестой - Партии центра, седьмой - "Объединению Младолатыши".

Восьмой номер на выборах в Европарламент будет у "Объединенного списка", девятый - у "Прогрессивных", десятый - у "Силы народной власти", 11-й номер - у "Движения "За!"", 12-й - у "Суверенной власти", 13-й - у списка "Народ. Земля. Страна".

Под 14-м номером на выборы выйдет Союз зеленых и крестьян, под 15-м - "Новое Единство".

Всего на выборах в Европарламент будут баллотироваться депутаты из 16 списков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!