Rīgas siltums предупреждает об увеличении счетов за отопление в январе

В Rīgas siltums пояснили, что на счета за тепло в Риге в январе повлияла низкая уличная температура, что привело к увеличению потребления тепла на 22,4% по сравнению с декабрем 2023 года.

Тариф на тепло в январе этого года и декабре прошлого года был одинаковым и составлял 87,57 евро за мегаватт-час. Увеличение счетов связано с холодной погодой. Например, если в неутепленном доме в двухкомнатной квартире площадью 45 квадратных метров счет за декабрь составил около 116 евро без налога на добавленную стоимость, то за январь он вырос примерно до 142 евро. В утепленном доме счет за ту же квартиру за декабрь составил около 46 евро без НДС, за январь - 57 евро.