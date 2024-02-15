Хватит ли лекарств на черный день?

"Украина не была готова к войне, потому что никто не хотел верить в то, что в 21-м веке может произойти нечто подобное. Точные решения и действия всегда откладывались. Сейчас я вижу это в Латвии. Мы слышим все новые и новые угрозы в адрес стран Балтии, но быстрых решений не принимается. Такое промедление недопустимо", - говорит врач-невролог Оксана Сичко, руководитель общества поддержки Украины SICH, которое помогает поставлять в Украину необходимые лекарства и другие медицинские товары.

О том, что в Латвии не создана система, чтобы обеспечить людей необходимыми лекарствами в так называемый час Х, на дискуссии "Доступность лекарств в Латвии в час Х: украинский опыт и латвийская реальность" на этой неделе говорили и эксперты.

В Латвии производится только 6% зарегистрированных в стране лекарств. ЕС тоже импортирует около 40% лекарств, при этом 60-80% сырья, необходимого для производства медикаментов, поступает из Азии, в основном Китая и Индии.

Проведенный в начале февраля компанией Norstat опрос среди 404 медицинских работников и фармацевтов показал, что только 9% работающих в сфере здравоохранения имеют доступ ко всем необходимым пациентам лекарствам.

По словам Яниса Либкенса, представителя Национальной ассоциации обеспечения лекарствами, которая объединяет крупнейших оптовых поставщиков лекарств, одной из причин недоступности медикаментов являются бюрократические требования, которые задерживают их поступление на рынок.

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