В четверг в Елгаве открылся второй магазин Lidl. Первый покупатель встал в очередь в среду

"В Елгаве открылся уже второй магазин Lidl, что свидетельствует об успешной работе компании в нашем городе. Это десятки новых рабочих мест, а также более широкие возможности для покупок. При этом самоуправление наладило успешное сотрудничество с компанией по улучшению окружающей инфраструктуры, для удобства жителей. После открытия первого магазина осенью 2021 года Lidl расширил сотрудничество с местными производителями продуктов питания, тем самым способствуя развитию этих предприятий", - заявил председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш.

На открытии магазина также присутствовали региональный руководитель Lidl Latvija Марис Саулитис и руководитель нового магазина Ласма Акментиня, которые поблагодарили горожан за отзывчивость и выразили надежду, что новый магазин Lidl будет всегда таким же полным, как и в день открытия.

Традиционные подарочные карты на 30 евро были вручены первым трем клиентам, стоящим в очереди.

Первый покупатель - Модрис ждал открытия магазина с 23:30 14 февраля и пришел купить еды и булочек с изюмом.