В четверг в Елгаве открылся второй магазин Lidl. Первый покупатель встал в очередь в среду

В четверг в 7:30 утра председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш торжественно перерезал ленточку второго магазина международного ритейлера Lidl, открывшегося в Елгаве. В магазине, расположенном на Добелес шоссе, 45А, создано почти 30 рабочих мест, сообщили RUS TVNET в компании.
"В Елгаве открылся уже второй магазин Lidl, что свидетельствует об успешной работе компании в нашем городе. Это десятки новых рабочих мест, а также более широкие возможности для покупок. При этом самоуправление наладило успешное сотрудничество с компанией по улучшению окружающей инфраструктуры, для удобства жителей. После открытия первого магазина осенью 2021 года Lidl расширил сотрудничество с местными производителями продуктов питания, тем самым способствуя развитию этих предприятий", - заявил председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш.
На открытии магазина также присутствовали региональный руководитель Lidl Latvija Марис Саулитис и руководитель нового магазина Ласма Акментиня, которые поблагодарили горожан за отзывчивость и выразили надежду, что новый магазин Lidl будет всегда таким же полным, как и в день открытия.
Традиционные подарочные карты на 30 евро были вручены первым трем клиентам, стоящим в очереди.
Первый покупатель - Модрис ждал открытия магазина с 23:30 14 февраля и пришел купить еды и булочек с изюмом.
Модрис рассказывает: "Вечером по телевизору не было ничего интересного, поэтому я решил прийти и быть первым в очереди".
Магазин приготовил для своих первых клиентов специальные предложения, которые будут доступны в новом магазине в Елгаве в течение следующих четырех недель. Еще больше специальных скидок получат клиенты, которые выберут новый магазин в Елгаве в качестве основного в приложении Lidl Plus.
Второй магазин Lidl в Елгаве находится на Добелес шоссе, 45А. Это здание площадью около 2400 кв.м. с просторным торговым залом (почти 1420 кв.м.). В строительство новой велосипедной дорожки и пешеходного тротуара длиной около 300 метров вложено почти 82 000 евро. Для озеленения территории вокруг магазина было высажено 479 кустарников и саженцев деревьев стоимостью почти 104 000 евро.
Предприятие инвестировало более 250 000 евро, расширив перекресток и построив новые поворотные полосы. Вокруг магазина создано энергоэффективное уличное освещение. Для удобства покупателей у магазина создана парковка на 135 автомобилей.
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