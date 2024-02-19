Видео ⟩ Рижская дума увеличила софинанирование, некоторые частные детские сады повысили плату

В настоящее время около тысячи детей ждут своего места в детских садах Рижского самоуправления. Это одна из причин, почему многие родители выбирают частные сады. В таких случаях семьи имеют право на софинансирование со стороны муниципалитета, размер которого меняется каждый год. Но родители недовольны тем, что вместе с увеличением софинансирования зачастую повышается плата за частный детский сад. Об этом сообщает TV3 Ziņas.
Тысячи детей ходят в частные детские сады, где часть расходов покрывает муниципалитет, а часть - сами родители. Например, в Риге сейчас чуть более 170 частных дошкольных образовательных учреждений, а софинансирование Рижской думы получают около семи тысяч детей.
Сумма софинансирования меняется почти каждый год, а в этом году в столице достигла 403 евро на ребенка до пяти лет. Но в социальных сетях родители выражают свое недовольство. Вместе с увеличением денег, выделяемых муниципалитетом, во многих садах сразу же была увеличена плата за услуги.
Некоторые родители отмечают, что в результате за сад придется платить даже на десять евро больше, чем раньше.
Председатель правления Ассоциации частных дошкольных учреждений Латвии говорит, что такой ситуации возникнуть не должно, и призывает родителей решать ее с руководством учебного заведения.
Сейчас очень большая конкуренция. Если еще пять лет назад доступность частных учебных заведений была ограничена и очереди были большими, то с падением рождаемости свободных мест в частных садах становится все больше. Поэтому руководителям учреждений важен каждый ребенок и многие вопросы можно решить беседой.
В детских садах Рижского самоуправления по-прежнему существуют очереди. Правда, в разных районах ситуация различается.
Что касается муниципального софинансирования частных садов, то уже много лет поддерживается миф о том, что это шаг доброй воли со стороны политиков, говорит глава ассоциации, добавляя, что решение принимается только на основании расходы муниципальных садов в предыдущем году.
В предыдущие годы наблюдалось, что доля родителей в оплате обучения в дошкольных учреждениях в разных муниципалитетах не была близка к показателям инфляции. Поэтому устаревшую методику расчета софинансирования также следует изменить.
Однако в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM) заявляют, что пока не планируют этого делать.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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