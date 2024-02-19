Видео ⟩ Рижская дума увеличила софинанирование, некоторые частные детские сады повысили плату

Тысячи детей ходят в частные детские сады, где часть расходов покрывает муниципалитет, а часть - сами родители. Например, в Риге сейчас чуть более 170 частных дошкольных образовательных учреждений, а софинансирование Рижской думы получают около семи тысяч детей.

Сумма софинансирования меняется почти каждый год, а в этом году в столице достигла 403 евро на ребенка до пяти лет. Но в социальных сетях родители выражают свое недовольство. Вместе с увеличением денег, выделяемых муниципалитетом, во многих садах сразу же была увеличена плата за услуги.

Некоторые родители отмечают, что в результате за сад придется платить даже на десять евро больше, чем раньше.

Председатель правления Ассоциации частных дошкольных учреждений Латвии говорит, что такой ситуации возникнуть не должно, и призывает родителей решать ее с руководством учебного заведения.