Видео ⟩ Военный-доброволец из Латвии об Украине: Запад забыл о тяжелой войне

Запад пока не предал Украину, но они забыли, что идет тяжелая война, и вместо этого решают свои проблемы, признал в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums латвийский военный-доброволец в Украине по прозвищу "Призрак".
Имя мужчины не разглашается по соображениям безопасности, но он сказал, что находится в горячей зоне уже более полутора лет и его специализация - снайпер/военный медик. Большую часть времени ему приходилось спасать людей, но в последнее время он стал более активно работать с оружием.
Описывая ситуацию на фронте, "Призрак" заявил, что,
несмотря на сохраняющийся боевой настрой, в рядах защитников Украины наблюдается большая усталость, нет активного продвижения по восстановлению территорий, а солдаты, не прошедшие ротацию, уже физически не способны воевать как раньше.
"Всего не хватает, дико не хватает - мы потихоньку возвращаемся к ситуации как в начале войны, но уже гораздо сложнее", - подчеркнул военный и добавил, что русские солдаты тоже научились строить оборонительные позиции.
Условия на фронте тяжелые, и есть места, где можно отдохнуть, а есть места, где приходится долго находиться под открытым небом, пока продолжаются обстрелы. Весь последний год подразделение "Призрака" почти каждую неделю прощалось с павшим солдатом.
Внутриполитические события в Украине влияют на солдат, поскольку существует неуверенность в решениях, отметил "Призрак" и напомнил заявления президента Украины Владимира Зеленского и ныне бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного о том, что на фронте сложилась патовая ситуация.
"Призрак" не отрицает, что
есть много вопросов о назначении Александра Сырского главнокомандующим украинской армией, но правильным ли было это решение, покажет время.
"Призрак" также указал, что необходимо усовершенствовать мобилизационную политику.
На вопрос, почему запланированная Украиной контратака в прошлом году провалилась, "Призрак" ответил, что
причины следует искать в несвоевременных поставках боеприпасов и множестве ошибочных решений, учитывая, что наступление должно было осуществляться по подготовленным оборонительным позициям.
Украинцам нужна тяжелая техника, артиллерия, боеприпасы и авиация с Запада. На самолеты F-16 возлагаются большие надежды, но остается вопрос, когда они появятся, подчеркнул военный.
На вопрос, предал ли уже Запад Украину, солдат ответил:
"Я бы не сказал, что они предали, но больше похоже, что они забыли, что идет тяжелая война, и Запад решает свои проблемы".
"Призрак" сейчас находится в Латвии, но планирует вернуться, потому что "если начал, то надо довести до конца".
Уже сообщалось, что с момента принятия нормативного акта всего поступило 14 заявлений от граждан Латвии, желающих воевать на стороне украинской армии.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!