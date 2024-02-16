Видео ⟩ Военный-доброволец из Латвии об Украине: Запад забыл о тяжелой войне

Имя мужчины не разглашается по соображениям безопасности, но он сказал, что находится в горячей зоне уже более полутора лет и его специализация - снайпер/военный медик. Большую часть времени ему приходилось спасать людей, но в последнее время он стал более активно работать с оружием.

Описывая ситуацию на фронте, "Призрак" заявил, что,

несмотря на сохраняющийся боевой настрой, в рядах защитников Украины наблюдается большая усталость, нет активного продвижения по восстановлению территорий, а солдаты, не прошедшие ротацию, уже физически не способны воевать как раньше.

"Всего не хватает, дико не хватает - мы потихоньку возвращаемся к ситуации как в начале войны, но уже гораздо сложнее", - подчеркнул военный и добавил, что русские солдаты тоже научились строить оборонительные позиции.

Условия на фронте тяжелые, и есть места, где можно отдохнуть, а есть места, где приходится долго находиться под открытым небом, пока продолжаются обстрелы. Весь последний год подразделение "Призрака" почти каждую неделю прощалось с павшим солдатом.