Известно, где и когда Lidl откроет 30-й магазин в Латвии

Как известно, 7 октября 2021 года Lidl Latvija начал свою деятельность в стране, сразу открыв 15 магазинов. В 2024 году количество магазинов увеличилось вдвое,

и в уникальный день 29 февраля в 7:30 утра Lidl откроет свой 30-й магазин в Риге на улице Краста, 40.

В честь этого юбилея первым трем клиентам, ожидающим открытия магазина, будут вручены подарочные карты на сумму 30 евро, а в течение дня в "колесе фортуны" будут разыграны еще 30 подарочных карт на сумму 30 евро каждая.

Lidl на улице Краста Фото: Пресс-фото

Проект здания магазина и прилегающей территории разработало Diānas Zalānes projektu birojs, строительные работы выполнила компания Aimasa. Светлый и застекленный фасад здания, обращенный к Даугаве, будет в темное время суток подсвечиваться, заметно выделяясь среди коммерческих зданий на улице Краста.

Lidl на улице Краста Фото: Пресс-фото

Для озеленения территории у магазина высажены почти 900 кустарников и саженцев деревьев стоимостью около 138 000 евро. Проложено несколько новых дорожек, чтобы сделать магазин на улице Краста более удобным для пешеходов и велосипедистов. Для облегчения движения автомобильного транспорта на средства Lidl построен новый поворот у Островного моста на виадук на улице Лачплеша стоимостью почти 610 000 евро.

Lidl на улице Краста Фото: Пресс-фото

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