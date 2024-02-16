Фото ⟩ Митинг в память о Навальном: у посольства РФ в Таллинне собралось около сотни человек

"Друзья мои, мне кажется, что сегодняшний день уже должен был показать, какой сумасшедший, больной ублюдок правит Россией. И вы все, сидящие за этими стенами, сопричастны к его преступлениям! Убить одного из лучших людей в России, которые пытались хоть что-то изменить в этой стране! - надрывая голос, кричит российская оппозиционерка Сана Безменова. - Я не могу долго говорить, но я хочу, чтобы мир, наконец увидел, какой сумасшедший ублюдок сидит в Кремле. Ну сделайте, наконец, что-нибудь! Тысячи политзаключенных умирают прямо сейчас!"