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Фото ⟩ Митинг в память о Навальном: у посольства РФ в Таллинне собралось около сотни человек

rus.postimees.ee
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В пятницу, 16 февраля в 16:00 у здания посольства России в Таллинне прошел митинг в память о лидере российской оппозиции Алексее Навальном, пишет Rus.Postimees

Сегодня управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.

В связи со смертью Навального в 16:00 у здания российского посольства пройдет митинг, сообщил Rus.Postimees сразу после появления печальной новости руководитель пространства Reforum Space в Таллинне Николай Артеменко.

"Reforum Space призывает всех прийти к посольству России в Таллинне в связи с гибелью или, иными словами, убийством Алексея Навального российскими властями", - сказал Артеменко. 

Около 16:00 у посольства уже начали собираться люди. С обеих сторон от посольства дежурили полицейские автомобили. 

Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

​​На месте около сотни человек. Люди продолжают подходить. 

"Друзья мои, мне кажется, что сегодняшний день уже должен был показать, какой сумасшедший, больной ублюдок правит Россией. И вы все, сидящие за этими стенами, сопричастны к его преступлениям! Убить одного из лучших людей в России, которые пытались хоть что-то изменить в этой стране! - надрывая голос, кричит российская оппозиционерка Сана Безменова. - Я не могу долго говорить, но я хочу, чтобы мир, наконец увидел, какой сумасшедший ублюдок сидит в Кремле. Ну сделайте, наконец, что-нибудь! Тысячи политзаключенных умирают прямо сейчас!"

Митинг в память о Навальном у посольства РФ. Справа - оппозиционерка Сана Безменова.
Митинг в память о Навальном у посольства РФ. Справа - оппозиционерка Сана Безменова. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

На митинге высказался и гражданин РФ Геннадий: "Я никогда не был в его штабах [в штабах Навального], но он всегда был мне глубоко симпатичен. Потому что он представлял качества человека, мужчины - полную противоположность того, что сейчас сидит во главе правящего класса в России. Семьянин, замечательные дети, полная открытость - и средства к существованию, и образ жизни, и чувство юмора, даже в самых невыносимых обстоятельствах". 

Участники акции скандировали: "Не забудем, не простим!"

Несмотря на дождь, люди продолжают собираться у посольства РФ.
Несмотря на дождь, люди продолжают собираться у посольства РФ. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Журналист Rus.Postimees сообщал, что около 17:00 митинг подошел к концу и люди стали расходиться. О том, как акция в память о Навальном прошла в Риге, мы писали здесь.

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