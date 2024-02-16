Фото ⟩ Митинг в память о Навальном: у посольства РФ в Таллинне собралось около сотни человек

В пятницу, 16 февраля в 16:00 у здания посольства России в Таллинне прошел митинг в память о лидере российской оппозиции Алексее Навальном, пишет Rus.Postimees.
Сегодня управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.
В связи со смертью Навального в 16:00 у здания российского посольства пройдет митинг, сообщил Rus.Postimees сразу после появления печальной новости руководитель пространства Reforum Space в Таллинне Николай Артеменко.
"Reforum Space призывает всех прийти к посольству России в Таллинне в связи с гибелью или, иными словами, убийством Алексея Навального российскими властями", - сказал Артеменко.
Около 16:00 у посольства уже начали собираться люди. С обеих сторон от посольства дежурили полицейские автомобили.
На месте около сотни человек. Люди продолжают подходить.
"Друзья мои, мне кажется, что сегодняшний день уже должен был показать, какой сумасшедший, больной ублюдок правит Россией. И вы все, сидящие за этими стенами, сопричастны к его преступлениям! Убить одного из лучших людей в России, которые пытались хоть что-то изменить в этой стране! - надрывая голос, кричит российская оппозиционерка Сана Безменова. - Я не могу долго говорить, но я хочу, чтобы мир, наконец увидел, какой сумасшедший ублюдок сидит в Кремле. Ну сделайте, наконец, что-нибудь! Тысячи политзаключенных умирают прямо сейчас!"
На митинге высказался и гражданин РФ Геннадий: "Я никогда не был в его штабах [в штабах Навального], но он всегда был мне глубоко симпатичен. Потому что он представлял качества человека, мужчины - полную противоположность того, что сейчас сидит во главе правящего класса в России. Семьянин, замечательные дети, полная открытость - и средства к существованию, и образ жизни, и чувство юмора, даже в самых невыносимых обстоятельствах".
Участники акции скандировали: "Не забудем, не простим!"
Журналист Rus.Postimees сообщал, что около 17:00 митинг подошел к концу и люди стали расходиться. О том, как акция в память о Навальном прошла в Риге, мы писали здесь.
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