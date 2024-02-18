Почему в Риге плохие дороги? Отвечает мэр города

По словам мэра, в прежние годы на ремонт дорог в городе отводилось гораздо меньше средств. Дороги не ремонтировались десятилетиями, а сейчас жители на себе чувствуют последствия такого отношения - на дорогах образовались ямы, рытвины и трещины.

"Когда я пришел отвечать за инфраструктуру, на дороги тратили фактически в 40-50 раз меньше, чем было необходимо. Сначала удалось поднять эту сумму до 10 млн, а в этом году мы делаем следующий шаг - до 35 млн. Моя абсолютная цель заключается в том, чтобы в течение ближайших двух лет достичь суммы 40 - 50 млн", - заявил Кирсис.

Он добавил, что во многих местах столицы асфальт не меняли с советских времен.

"Если асфальт не менять, то возникают трещины и ямы. Во многих местах асфальт лежит с советских времен или 90-ых годов, то есть по 30 и более лет. Мы же не удивляемся, если в изношенной обуви появляются дыры. Дело не в том, что обувь не качественная, просто долго носим", - отметил мэр.

В первую очередь Рижская дума планирует отремонтировать дороги, которые находятся в Яунциемсе, Вецмилгрависе и Чиекуркалнсе.

При этом мэр не обещает быстрых перемен. Он отметил, что даже при полном финансировании, на приведение дорог в порядок потребуется 4-5 лет.

"Не буду лгать, быстрого решения не будет. Даже в тот момент, когда мы получим эти 40-50 млн, нам понадобится 4-5 лет, чтобы почувствовать изменения", - указал он.

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